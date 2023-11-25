Трудовые будни, турпоходы и романтика: Молодёжь в СССР на фотографиях культовых советских фотографов

Советская молодёжь на фотографиях легендарных фотографов.
«Молодым везде у нас дорога!», - пелось в популярной песне советских времён. И для молодёжи в СССР действительно делалось многое. Спортивные и творческие клубы, бесплатное образование… И даже обязательные выходы на первомайские демонстрации и студенческие выезды на картошку не казались чем-то страшным. В этом обзоре фотографии из советского прошлого, на которых запечатлена советская молодёжь.
1. Лыжницы
Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Садовников Юрий Николаевич.
2. Тракторист
Трактористы в СССР были почитаемыми людьми. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Бальтерманц Дмитрий Николаевич.
3. Так приятно в жаркую погоду погулять возле фонтана
На выставке достижений народного хозяйства. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.
4. Танцевальный вечер
Праздничный вечер. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
5. Дискотека в СССР
Молодёжные танцы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
6. Саксофонист
Джазовый саксофонист. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
7. Отделочницы
Девушки из строительной бригады Акулинина, принимавшие участие в строительстве Московского проспекта в 1965 году.
8. Выступление перед началом церемонии вступления в пионеры
Пионервожатая во время торжественного выступления. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
9. Праздник пионерии
Будущие космонавты. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.
10. Туристы СССР
Начало прохождения спортивного туристского путешествия. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
11. Студенты МГУ на первомайской демонстрации
«День великого праздника рабочих всего мира» СССР, 1964 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
12. Встреча рассвета...
Выпускники у ГУМа. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Ахломов Виктор Васильевич.
13. Комсомольская юность
Торжественный приём в комсомол. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.
14. «О спорт, ты — мир!»
Юные велосипедисты. СССР, 1960-е годы. Автор фотографии: Будаков Ю. С.
15. Подготовка к экзаменам
Подготовка к экзамену в студенческом общежитии Московского государственного университета. СССР, 1963 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.
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