13 подсказок, которые помогут разобраться с «умной» скороваркой-мультиваркой

Как правильно пользоваться «умной» скороваркой-мультиваркой
Instant Pot представляет собой скороварку-мультиварку, которая также умеет делать массу других функций и по сути заменяет собой 7 различных кухонных приборов. Она умеет не только делать сочное мясо, но данную скороварку даже можно использовать, к примеру, для консервирования и приготовления йогурта. Поскольку все обилие кнопок, настроек и аксессуаров Instant Pot могут показаться сложным, приведем несколько советов относительно того, как стоит обращаться с данным умным гаджетом. И хотя речь пойдёт о конкретном приборе, советы эти вполне актуальны и для других моделей этой кухонной техники.
1. Инструкция - наше всё
Читайте, пригодится.
Независимо от того, приобрел ли пользователь Instant Pot в первый раз или уже довольно давно пользуется им, в любом случае стоит внимательно перечитать инструкцию. В ней все прекрасно и подробно описано, как все работает, что можно готовить в скороварке, и основные советы (например, как использовать клапан сброса давления). Эту же инструкцию (если она вдруг потеряется) можно найти в Интернете.
2. Использовать все кнопки
Каждая кнопка - новая возможность.
В Instant Pot есть много кнопок — так почему бы не использовать гаджет «по полной». О том, для чего служит каждая из кнопок, можно прочесть в руководстве.
3. Автоматический и ручной сброс давления
Что бы не готовил, не забудь о сбросе давления.
В данном гаджете есть возможность как автоматического, так и ручного сброса избыточного давления. Далеко не всегда нужно полагаться на «автомат».
4. Всегда добавлять достаточное количество жидкости
Без жидкости - никуда.
Чтобы создавать достаточное давление, в Instant Pot должно быть залито достаточное количество жидкости. Всегда стоит добавлять 2 чашки (приблизительно половину литра) воды или других жидкостей (к примеру, бульона) для готовки под давлением. Без жидкости гаджет не обеспечит должного давления. Если пользователь готовит сочные мясные блюда, например, курицу или грудинку, можно сократить количество воды до 1 стакана (237 мл).
5. Знать и соблюдать правила безопасности
При использовании любой скороварки обязательно нужно соблюдать нормы безопасности. Хотя Instant Pot намного безопаснее, чем традиционные плиты, есть пару пунктов, которые нужно запомнить.
Безопасность - превыше всего.
Нужно держать руки и лицо подальше от парового клапана, чтобы избежать ожогов. Фактически, стоит использовать деревянную ложку, чтобы поворачивать клапан вентиляции после окончания готовки, чтобы держать руки подальше от горячего пара.
Необходимо быть осторожным с тем, как заполняется емкость скороварки. Заполнять ее нужно только на две трети объема. Если готовится крупа (например, рис) или бобы, которые будут расширяться, емкость нужно заполнять только наполовину.
Красная / серебряная кнопка от клапана сообщит, когда можно безопасно открывать крышку. Если она находится в поднятом положении, в Instant Pot все еще есть давление. Если кнопка утоплена, можно спокойно открывать крышку. Даже когда давление сбрасывается, Instant Pot внутри все еще очень горячий. Поэтому, чтобы поднимать его, необходимо обязательно использовать прихватки.
6. Чистка Instant Pot
Гораздо проще, чем можно предположить.
При постоянном использовании Instant Pot неизбежно появятся пятна от еды и даже неприятные запахи. Но никогда нельзя погружать основной кулинарный блок в воду, чтобы очистить его. Вместо этого нужно прочесть инструкции по очистке и следовать им.
7. Рецепты и кулинарные идеи
Приготовить можно всё, что угодно!
Порой кажется, что человек может спокойно готовить весь своей рацион только с помощью Instant Pot. В Интернете есть просто огромное количество рецептов для этой скороварки, особенно в сообществах Facebook.
8. Использовать для готовки только Instant Pot
И никаких других кастрюль.
Если попробовать использовать подобную идею в течение некоторого время (день-два, а то и неделя), то так можно прекрасно выучить возможности кухонного гаджета. Да и элемент фана также обеспечен.
9. Использовать рецепты для медленноварки
И мясо получится идеально.
Оказывается, переделать рецепты медленноварки для использования их в Instant Pot очень легко. Есть даже специализированные сайты для этого.
10. Использовать мультиварку для приготовления риса
рецептов приготовления риса в мультиварке великое множество.
Есть несколько отличных рецептов того, как сделать просто великолепный рис в Instant Pot. Более того, получившееся блюдо будет ничем не отличаться от приготовленного в специальной рисоварке.
11. Готовить завтраки
Завтрак в мультиварке - полезно и калорийно.
Варианты блюд для завтрака в Instant Pot просто бесконечны. К числу самых интересных и быстро готовящихся относятся хлопья с фруктами, яйца «в мешочек», запеканка, маффины и йогурт.
12. Выпекать хлеб
Хлеб из мультиварки.
С помощью скороварки Instant Pot можно выпекать свой собственный хлеб. Причем занимает это довольно мало времени.
13. Готовить курицу-гриль
Курица в мультиварке получается просто роскошно.
Если под рукой есть целая тушка курицы и не так много времени, не беда. Можно использовать Instant Pot, чтобы сделать настоящую курицу-гриль.
14. Совместимость с умными домашними устройствами
Умная кастрюля, которая дружит со всем на кухне.
Instant Pot совместим с большинством «интеллектуальных» домашних устройствами, поэтом стоит узнать, какие новые возможности это может предоставить для скороварки.
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