13 подсказок, которые помогут разобраться с «умной» скороваркой-мультиваркой

Как правильно пользоваться «умной» скороваркой-мультиваркой

1. Инструкция - наше всё

Читайте, пригодится.

2. Использовать все кнопки

Каждая кнопка - новая возможность.

3. Автоматический и ручной сброс давления

Что бы не готовил, не забудь о сбросе давления.

4. Всегда добавлять достаточное количество жидкости

Без жидкости - никуда.

5. Знать и соблюдать правила безопасности

Безопасность - превыше всего.

6. Чистка Instant Pot

Гораздо проще, чем можно предположить.

7. Рецепты и кулинарные идеи

Приготовить можно всё, что угодно!

8. Использовать для готовки только Instant Pot

И никаких других кастрюль.

9. Использовать рецепты для медленноварки

И мясо получится идеально.

10. Использовать мультиварку для приготовления риса

рецептов приготовления риса в мультиварке великое множество.

11. Готовить завтраки

Завтрак в мультиварке - полезно и калорийно.

12. Выпекать хлеб

Хлеб из мультиварки.

13. Готовить курицу-гриль

Курица в мультиварке получается просто роскошно.

14. Совместимость с умными домашними устройствами

Умная кастрюля, которая дружит со всем на кухне.