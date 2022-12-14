Почему в легенде про Содом и Гоморру инцест не считали грехом, и как карали за мужеложство

Легенда о грехе, прославившем Содом и Гоморру

Эта легенда стала сюжетом для многих картин.

Гостеприимство Лота стало символом его праведности.

Содом и Гоморра. Где их ищут?

Быть может это здесь...

...или здесь...

...а может быть тут.

Как проявилась божья кара или как разрушились древние города?

Небесная кара, вероятно, была каким-то страшным катаклизмом.





Чего хотели от ангелов содомляне и не опошлили ли современники истинные мотивы легенды?





Ангелы ослепили жителей города и бежали.

Когда жители поняли, кто был перед ними, было слишком поздно.

Лот, пытающийся решить как ему быть.

Лот и его дети, они же внуки от дочерей

Лот и его семья покидают город.

Ангелы в спешке помогают праведнику скрыться.