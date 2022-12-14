Почему в легенде про Содом и Гоморру инцест не считали грехом, и как карали за мужеложство

Содом и Гоморра, давно ставшие иносказательным обозначением греха, причем весьма определенного, до сих покрыты тайной мрака. Есть масса версий о том, что же такого случилось в этих поселениях, что даже спустя века не нашлось ничего, что перевесило бы происходившее в этих поселениях. Что привело жителей этих городов к такому образу жизни и насколько все это близко к правде, учитывая, что никаких научных археологических подтверждений до сих пор не найдено.
Легенда о грехе, прославившем Содом и Гоморру
Эта легенда стала сюжетом для многих картин.
Не обязательно быть православным или читать Библию, чтобы знать о Содоме и Гоморре. Эти топографические наименования не просто используются в обычной речи, но и стали нарицательными и применяются в качестве основы для определения чего-то из ряда вон выходящего. Содом стал основой понятия «содомия» для обозначения девиантного сексуального поведения. От Гоморры пошла приставка «амора», тоже обозначающее поведение, не вписывающееся в установленные рамки.
Легенда об Аврааме и Лоте, который приходится ему племянником, не столь широко известна как названия земель, в которых происходили эти события. Земли Содома считались весьма богатыми и жить там было престижно, Лот обосновался там. Но видимо богатство способствовало моральному разложению людей этого края. За то, что они стали не просто злыми и грешными, а перешли все рамки дозволенного, Господь покарал их, разрушив все их города и уничтожив жителей. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, стала история с Лотом, приключившаяся накануне господней кары.
Авраам, знающий о намерениях Господа покарать эти два города, зная, что там же проживает его родственник, пытался спасти его от неминуемой гибели, умоляя отвести наказание. Бог услышал его просьбы и согласился, что сохранит эти города, если в них найдется хоть с десяток проповедников. На том и сошлись, для проверки в Содом явились два ангела под видом странников, которым сразу же встретился Лот, он поклонился им и позвал их к себе на постой, чтобы они смогли отдохнуть, перекусить и переночевать. Ангелы поначалу не соглашались на столь щедрое предложение, но Лот был настойчив.
Гостеприимство Лота стало символом его праведности.
Лот испек для странников лепешки и накормил, когда они стали собираться ко сну, жилище гостеприимного хозяина окружили жители города. Они бесновались и требовали отдать им на растерзание двух путешественников – гостей Лота. Хозяин дома пытался образумить собравшихся, даже взамен был согласен отдать своих дочерей, «которые еще ни разу не были с мужчиной». Но толпа настаивала на тех, кто прибыл в город и остановился у него.
Ангелы, переодетые в путешественников, раскрыли перед Лотом свою истинную сущность и цели, а горожан, которые все не унимались, поразили слепотой, это дало им возможность бежать из дома навсегда, забрав Лота и членов его близких. Впрочем, далеко не все члены семьи проповедника восприняли его предупреждения, зятья отказались покидать город. Супруга Лота оборачивалась, убегая, ей было жаль оставлять дом, и тут же была обращена в столб из соли. Семейство, те, кто решил спасаться, остановилось в городе Сигор и, именно это поселение осталось невредимым, хотя все остальные населенные пункты охватил огонь и разрушения. Остальные города в округе покрыл огонь и сера, обрушившиеся с неба.
Лот, со спасенными дочерями уехал из временного пристанища и стал жить в пещере, их дети (рожденные от связи с дочерями, между прочим), населили содомские земли в последующем.
Содом и Гоморра. Где их ищут?
Быть может это здесь...
В библейской версии легенда об исчезнувших городах звучит именно так, историки уже много лет бьются над этой загадкой. Изучив саму Библию, античную литературу, пытаются выяснить хотя бы примерное месторасположение Содома и Гоморры. Археологические экспедиции снаряжались даже до дна Мертвого моря. Но исследования пока не дали никаких результатов.
Причем на дне Мертвого моря поиски вели британцы, которые взяли за основу данные с фотосъемки космического корабля, согласно которым под водой находились какие-то объекты. Это, кстати, противоречит библейским фактам. Если на города обрушилась сера и пепел, то вполне вероятно, что это был астероид, предположили другие британские ученые. К тому же, к этому периоду как раз относится некое похоже небесное явление.
Все поиски оказываются тщетными и многие учение склоняются ко мнению о том, что легенда чистая выдумка и такого не было на самом деле. Есть и другая версия «Кара Господня» была так сильно, что не оставила от поселений и следа. Такое на самом деле возможно, если природный катаклизм был огромной разрушительной силы.
...или здесь...
Легенда об этих поселениях включена в Книгу Бытия, которая является частью Ветхого Завета. В нем так же указано, что существовало так пять городов, расположенных поблизости, в который, помимо Содома и Гоморры входили также города Адма, Севоим и Сигор. Расположены эти города были на южном побережье Мертвого моря. Конечно же, именно здесь поиски начались в первую очередь, еще в 19 веке. Однако американскому ученому, который оптимистично веровал в то, что прибрежье Мертвого моря активно использовались для застройки, не удалось найти каких-либо подтверждений этому.
В начале 20 века американец Уильям Олбрайт нашел святилище в Баб-Эд-Бра, которое относится к этому историческому периоду. Он выдвинул теорию о том, что именно это святилище было ритуальным местом в городе, который так ищут. Также рядом были раскопаны останки кирпичных стен, кладбище и другие признаки того, что здесь была цивилизация. К тому же многие постройки были обуглены, это свидетельствует о том, что город уничтожен огнем или огненной стихией. Однако точной информации о том, что стало причиной пожара и является ли это поселение Содомом – нет.
Пожалуй, главной проблемой того, что ученым не удается напасть на след Содома и даже прийти к какому-то единому знаменателю, является то, что в этом вопросе слишком тесно сплетены научные, политические и религиозные амбиции. Иудеи уверены, что свидетельство нахождения библейского города необходимо найти исключительно на территории Израиля. Амбициозные ученые из Америки и Британии просто хотят найти артефакты, неважно, где и как. Ни те, ни другие не опускают руки после очередной неудачи, они хотят доказать, что все, что описано в Библии – правда.
...а может быть тут.
Великий рифт или африканский разлом идет от Сирии до Африки, а его длина более пяти тысяч километров. Сейчас это излюбленное место для туристов, а вот ученые уверены, что простое землетрясение и даже их череда не могли спровоцировать появление таких вертикальных скал, вероятно, это место падения метеорита. Есть мнение, что именно падение метеорита стало причиной гибели городов, а слишком сильный катаклизм стер все артефакты, которые могли бы пригодиться современным ученым, с лица земли.
Не менее популярна теория о том, что эта легенда ни что иное, как художественное произведение, написанное с поучительным призывом и оно не описывает реальные исторические факты.
Как проявилась божья кара или как разрушились древние города?
Небесная кара, вероятно, была каким-то страшным катаклизмом.
Легенда гласит, что на город греха огонь и сера «пришли сверху». Судя по описанию, произошедшее больше всего напоминает извержение вулкана, но геологи уверены, у Иорданской долины в период, когда там должны были проживать Лот и Авраам, активных вулканов не было. Более того, все активности такого рода прекратились за десятки тысяч лет.
Сейчас одной из популярных версий является землетрясение, в результате которого на поверхность земли вышел битум и убил все живое. Другие специалисты не исключают версию сильной грозы и шаровые молнии.
Метеорит, взорвавшийся в воздухе, и упавший на землю огненным дождем, по мнению большинства британских ученых, наиболее подходящая версия. Так, древний астроном, живший 3 тысячи лет до нашей эры, нарисовал траекторию падения небесного тела. Правда тут небольшой нюанс. События, описанные в Библии происходят на тысячу лет раньше. О том, что в этой местности было падение метеорита говорят и археологи, которые изучили минералы. Они оплавились таким образом, что свидетельствуют о воздействии высокой температуры. Вероятно, что взрыв мог привести к выбросу солей из Мертвого моря, что сделало местность вокруг безжизненной.
Чего хотели от ангелов содомляне и не опошлили ли современники истинные мотивы легенды?
Ангелы ослепили жителей города и бежали.
Современники уверены в том, что содомляне были наказаны за мужеложство, а содомия давно стала обозначением именно подобных половых отношений. Но если пройтись по тексту конкретно, то становится понятно, что все не так однозначно.
Итак, Лот накормил гостей и все стали собираться ко сну, как дом окружила толпа людей, которые требовали отдать им гостей. Вопрос – для чего? Те, кто олицетворяет Содом и Гоморру с грехом, уверены, что пришло много мужчин с определенными половыми интеерсами и именно для этих целей требовала странников. Между тем, в самой Библии, говорится: «…как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом». То есть мужчины, пришедшие в дому Лота с весьма неоднозначным намерением, прихватили с собой жен и детей?
Жители всего города могли собраться все вместе лишь по одной причине – речь шла о чем крайне важном, что задевает их лично и всех вместе и явились от к дома Лота, чтобы отстоять свою гражданскую позицию. Кстати, Лот сам недавно только переехал в город, он для большинства чужак, пригласил в дом двух посторонних мужчин. Это не могло не напрячь местных жителей, ведь только что закончилась война с остальными городами. Вполне вероятно, что жители города были обеспокоены тем, что в их город пробрался враг.
Когда жители поняли, кто был перед ними, было слишком поздно.
-Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их, - просит народ. «Познаем» в данном случае можно интерпретировать двояко, можно так, как это уже сделали большинство, а можно как «познакомимся». Еврейский глагол, который используется в данном контексте «yada» встречается в Ветхом Завете еще более 900 раз и только в 10 из них он подразумевает половые отношения. И то, это становится ясным из контекста, поскольку Адам познал Еву и она забеременела. Но этот же глагол используется для того чтобы определить, что Бог знал Давида, а Давид знал Бога. Потому с большей долей вероятности, когда толпа попросила путешественников вывести к ним, то просто хотела с ними познакомиться.
Лот, пытающийся отвлечь толпу, выходит к ним и предлагает им своих дочерей. Вряд ли бы человек, знающий о наклонностях толпы (ведь они озвучили просьбу), предлагал бы дочерей, ведь они женщины, а толпа пришла за мужчинами. Но речь идет о девушках, а не о работнике или ком-то другом, кто бы смог заинтересовать гомосексуальную толпу. Это лишь опровергает основную версию. Причем толпа пытается проникнуть в дом, а не покушается на честь и достоинство самого Лота.
Лот, пытающийся решить как ему быть.
К мысли о мужеложстве подтолкнула и фраза о «ходившие за иною плотию», якобы содомляне женской плоти предпочитали мужскую. Но не исключено, что речь идет на внебрачные отношения, поклонение идолам и даже каннибализм. Так почем же сразу гомосексуализм?
В перечислениях грехов содомлян перечисляется достаточно много факторов, но мужеложства среди них нет. Например, горожане стали слишком гордыми, ели слишком много и вкусно: то свинину, то креветки, то крабов и омаров, носили одежду, сделанную из двух видов материи. И многие другие «грехи», которые современным людям, мягко говоря, не понятны вовсе.
Так за что же, если не за мужеложство и как теперь уже принято говорить «содомию» были уничтожены содомляне? Поклонение идолам, одержимость дьяволам (отсюда любовь к излишествам и вкусной еде) и нарушениям законов гостеприимства.
Лот и его дети, они же внуки от дочерей
Лот и его семья покидают город.
Казалось бы, на этом можно было бы и остановиться, ведь виновные наказаны, но праведники спасены. Но, минуточку, а как же то обстоятельство, что Лот затем населяет содомские земли детьми, которых от него же родили его дочери? Это не грех? То есть за креветки и попытки познакомиться с путешественниками город оказался спаленным, а как же инцест?
Супруга Лота остается в городе в виде соляного столба, зятья не едут с ними вовсе и остаются в городе. Лот и его дочери живут в пещере. Старшая дочь предлагает младшей напоить отца вином и вступить с ним в связь. Да, судя по тексту нет никакого осуждения или негодования, но именно так были основаны две нации моавитян и аммонитян. Представители обоих национальностей есть в родословной Иисуса Христа, то есть дочери Лота делали весьма важный для всей истории шаг.
В священном писании сказано, что старшая поясняет младшей, что отец стар и нет иного человека, который вошел бы к нам по обычая земному. То есть у девушек нет похоти, есть земной закон о необходимости продолжения рода, отец стар, а время идет. Именно этот глобальный вопрос стоит перед сестрами и долг для них нечто крайне важное, а грехопадение и его результаты происходили на их глазах.
Ангелы в спешке помогают праведнику скрыться.
Старшая дочь Лота взяла на себя это решение, как и подобает старшей. Сам Лот не ведал, что творил, поскольку был пьян. Нельзя расценивать поступки дочерей Лота с точки зрения обычной морали, ведь их ситуация была неординарной, из ряда вон выходящей. Их поступок предопределил историю Христианства и потому заслуживает иного осмысления.
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