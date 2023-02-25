Применение пищевой соды в саду

Пищевая сода — очень полезная вещь в вашем доме. Её можно использовать для выпечки. Вы также можете использовать её для очистки, дезодорации и освежения различных вещей в помещении, а также в самоочищающихся и косметических средствах домашнего приготовления.

Но знаете ли вы, что она также может быть полезна в вашем саду? Давайте взглянем на некоторые из способов, которые мы бы рекомендовали использовать.



Помогите свои растениям справится с грибковыми заболеваниями

Сода может помочь контролировать определенных вредителей

Сода поможет узнать о рН почвы в вашем саду

Попробуйте немного снизить кислотность

Убрать ряд вещей вокруг вашего сада

Прежде всего сода безопасна для использования в вашем саду, в том числе рядом со съедобными культурами. Но стоит отметить, что, как и во многих других вещах, немного хорошо, но многое может быть смертельно опасным. Некоторые садоводы используют чистую пищевую соду для уничтожения сорняков на тротуарах или во внутренних двориках.Когда вы используете пищевую соду непосредственно на растениях, она должна быть сильно разбавлена. Сделайте раствор с пищевой содой (примерно 1 столовая ложка пищевой соды с горкой на 4 литра воды). Этот раствор распыляют на листья пораженных растений после удаления зараженного материала.Хотя это не устранит грибковые заболевания, это может помочь предотвратить их и уменьшить их распространение. Сода может помочь:Предотвратить распространение мучнистой росыУменьшить вспышку грибка черной пятнистости на розе и т. д.Уменьшить распространение пятнистости листьев, ранней гнили и распространенных болезней томатовПищевая сода может быть полезна в качестве «экстренных» мер по решению проблемы с вредителями, которая вышла из-под контроля. Вы можете использовать её для:Уничтожить капустных белокочанных гусениц. Приготовьте порошок из ½ пищевой соды, ½ белой муки. Посыпьте им пораженные листья. Когда гусеницы съедят ваши капусты, они умрут.Помогите справиться с тлей, щитовкой и другими сосущими насекомымиПоощряйте муравьев перемещаться в другое место или не пускайте их в свой дом. Насыпьте полоску пищевой соды, и муравьи не захотят переходить ееОтпугивать тараканов и чешуйниц. Говорят, что эти существа тоже не любят пищевую соду, и ее линия может отбить у них охоту заходить в определенные места.Еще один интересный способ это провести эксперимент, который поможет вам выяснить, является ли почва вашего сада кислой, нейтральной или щелочной.Возьмите горсть садовой земли и добавьте воды, чтобы получилась грязь. Насыпьте на него пищевую соду, и если она начнет шипеть, значит, почва кислая. Реакция происходит, потому что пищевая сода имеет щелочную природу. Если почва слегка кислая, происходит легкое шипение.Если почва щелочная или нейтральная, реакции практически не произойдет. Чтобы узнать, нейтральная у вас почва или щелочная, добавьте уксус вместо пищевой соды. Если почва шипит и пузырится при добавлении уксуса, она щелочная. Если реакции не происходит, вероятно, это нейтральное вещество. Конечно же эти тесты не являются надежными и не скажут вам, насколько кислой или щелочной является ваша почва. Чтобы определить рН вашей почвы, купите набор для тестирования рН . Но этот простой эксперимент должен дать вам очень приблизительное представление, не тратя больше денегПоскольку пищевая сода имеет щелочную природу, ее можно использовать для небольшого снижения кислотности в качестве добавки для изменения уровня pH земли. Чтобы изменить рН почвы в пользу растений, растущих поблизости, просто посыпьте немного пищевой соды на почву (не слишком близко к растениям) и хорошо полейте. Или используйте разбавленный раствор пищевой соды/воды, вылитый вокруг основания растений, чтобы сделать условия немного менее кислыми.Пищевая сода также отлично подходит для уборки в вашем саду. Например, либо в виде пасты с водой/уксусом, либо в виде простого спрея или ополаскивателя, вы можете использовать его для очистки (и в качестве мягкого дезинфицирующего средства) на:Пластик теплицыГоршечная скамьяНеметаллическая садовая мебельБарбекю или мангалКупальни для птиц и водные объектыКонтейнеры и горшки для растенийСадовые инструментыФрукты и овощиИ это лишь некоторые из множества способов, которыми может пригодиться это полезное вещество. Помните, что помимо того, что он полезен в вашем саду, он также невероятно полезен в самых разных сферах вашего дома