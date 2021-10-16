Как эстонская актриса Эве Киви и самый популярный в СССР американец ДинРид стали жертвами чиновников

Дин Рид и Эве Киви | Фото: kino-teatr.ru и 7days.ru
В 1970-х годах зарубежные артисты были нечастыми гостями в СССР, тем более если это были американцы. Но Дин Рид был исключением из правил – певец и актер, вынужденный уехать из США по политическим убеждениям, стал желанным гостем в СССР и кумиром советской молодежи. Но когда он решил жениться на популярной эстонской актрисе Эве Киви, ему не дали этого сделать…
Дин Рид и Эве Киви | Фото: kino-teatr.ru
Музыкальная карьера Дина Рида началась в США, но там его творчество не пользовалось большой популярностью, и с гастролями он чаще выступал в странах Латинской Америки. А вскоре из-за своих политических взглядов был вынужден навсегда покинуть родину – певец выступал с критикой политики американского правительства, осуждая ядерные испытания и войну во Вьетнаме и участвуя в антивоенных митингах. В странах соцлагеря его ждал радушный прием, и Дин Рид поселился в ГДР.
Американский певец и актер Дин Рид | Фото: aif.ru
В СССР певец впервые приехал в 1965 г. и с тех пор часто выступал с концертами и снимался в художественных фильмах в Союзе и Восточной Европе. У советских зрителей большой популярностью пользовались вестерны с участием Дина Рида и Гойко Митича, в то время как на Западе их считали, скорее, пародией на вестерны. В 1970-х гг. певец и актер стал настоящим кумиром советской молодежи, хит «Белла, чао!» и другие его песни все знали наизусть.
Дин Рид в Москве, 1979 | Фото: moscvichka.ru
Дин Рид был хорош собой и всегда пользовался большим успехом у противоположного пола. В СССР у него были тысячи поклонниц, мечтающих с ним познакомиться. На концертах его задаривали конфетами, плюшевыми мишками и книгами. Но он выбрал ту, которая на момент их встречи даже не знала о том, кто такой Дин Рид.
Эве Киви в фильме *Сампо*, 1958 | Фото: kino-teatr.ru
Звезда Эве Киви зажглась в конце 1950-х гг. благодаря режиссеру Александру Птушко, который выбрал начинающую актрису из 300 претенденток на роль в фильм-сказку «Сампо», сказав: «Мне нужны ее чистые глаза». Она могла бы стать звездой не только советского, но и зарубежного кино, но ей не дали возможности это осуществить. Однажды мексиканский продюсер добился приема у Никиты Хрущева и попросил отпустить актрису на съемки в Мексику. Генсек ответил, что «у советской актрисы хватает работы на родине», и ее не выпустили из страны.
Дин Рид в фильме *Кит и компания*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru
Эве Киви и Дин Рид встретились в 1971 г. во время московского кинофестиваля. Артист позировал фотографам, когда обратил внимание на девушку, наблюдавшую за этим процессом. Он взял ее за руку и продолжил позировать вместе с ней. На тот момент она не узнала в нем самого популярного в СССР американского актера и певца.
Дин Рид и Эве Киви на Московском международном кинофестивале, 1971 | Фото: moscvichka.ru
Дин Рид и Эве Киви | Фото: kino-teatr.ru
Их роман развивался очень стремительно. Буквально сразу после знакомства Эве Киви должна была улететь на съемки в Таллинн, и только когда она оказалась в самолете, вдруг поняла, что забыла обменяться номерами телефонов со своим избранником. Она знала о нем только то, что он живет в гостинице «Россия». По возвращении в Москву Эве сразу же отправилась туда – и в дверях столкнулась с Дином Ридом, который повел себя так, словно давно ждал ее приезда и знал, когда она появится. Он хотел, чтобы они вместе снялись в кино, но ему не дали разрешения на совместные съемки.
Знаменитая эстонская актриса Эве Киви | Фото: aif.ru
Ситуация осложнялась тем, что оба они на тот момент были женаты, и оба этих брака нельзя было назвать счастливыми. Поэтому вскоре и Эве Киви, и Дин Рид оформили развод и решили пожениться. Однако этим планам так никогда и не суждено было осуществиться – актеру дали понять, что он не имеет права жениться на гражданке СССР. Ему даже не разрешили купить квартиру в Москве, и он по-прежнему во время каждого своего визита останавливался в гостиницах. Однажды его вызвали в ЦК ВЛКСМ, после чего он заявил актрисе о том, что не сможет на ней жениться. Позже она узнала от его переводчика, что на этой встрече секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов ему сказал: «Ты можешь иметь в Союзе сколько угодно любовниц, но не жену!»
Дин Рид и Эве Киви | Фото: stuki-druki.com
Знаменитая эстонская актриса Эве Киви | Фото: kino-teatr.ru
Эве Киви позже вспоминала это время как самое безумное и самое счастливое в своей жизни: «Даже ночевать у друзей мы не могли – ему, как иностранцу, предписывалось на ночь возвращаться в отель. Конечно, мы старались из его «люкса» свить уютное гнездышко. Я очень любила оставаться с ним вечером наедине, когда мы, оторвавшись от безумной толпы поклонниц, прятались в номере… Когда мы задергивали шторы и отключали телефон, я обожала смотреть, как он работал: надевал очки и писал книгу. Дин становился таким домашним и трогательным! Обязательно сажал меня при этом на колени. Потом, лежа в постели, играл на гитаре и пел мне песню «I need your love». Я плакала от счастья… Он сделал меня самой счастливой и самой несчастной женщиной на земле. Мы прожили долгую жизнь, сотканную из встреч и расставаний».
Кадр из фильма *Последняя реликвия*, 1969 | Фото: kino-teatr.ru
Знаменитая эстонская актриса Эве Киви | Фото: kino-teatr.ru
На вопрос о том, почему они с Дином Ридом не поженились, актриса отвечала: «Нам не дали этого сделать! Между нами встала Политика… В одно время Дин Рид был женат на племяннице многолетнего лидера ГДР Хоннекера, и может быть, в этом была причина. Со своей стороны я сделала все, чтобы связать свою жизнь с Дином – бросила мужа (олимпийского чемпиона Антса Антсона), хотя нашему сыну было всего два года».
Эве Киви в фильме *Руслан и Людмила*, 1972 | Фото: aif.ru
Когда актрису начали выпускать за границу с киноделегациями, она использовала любую возможность, чтобы встретиться с Дином Ридом. Они много раз принимали решение расстаться и снова встречались, не в силах долгое время не видеться. Однажды певец подарил Эве Киви свою фотографию, на которой написал: «Каждый раз, когда я возвращаюсь, влюбляюсь в тебя заново и люблю сильнее, чем прежде!».
Эве Киви в фильме *Жизнь и смерть Фердинанда Люса*, 1976 | Фото: kino-teatr.ru
Их роман продлился 15 лет. В конце концов Дин Рид остался жить в ГДР, женился на актрисе Ренате Блюме, а вскоре его поклонников потрясло известие о внезапной гибели их кумира. Говорили, что в тот день артист поссорился с женой, сел за руль автомобиля, врезался в дерево, вылетел из машины и упал в озеро. По основной версии, он утонул в результате несчастного случая, но ни Эве Киви, ни его знакомые не могли в это поверить – ведь актер прекрасно плавал и даже был в юности чемпионом своего штата по плаванию. Многие выдвигали версию умышленного убийства, но она так и не нашла официальных подтверждений.
Знаменитая эстонская актриса Эве Киви | Фото: mke.ee
Эве Киви рассказывала, что однажды ей приснился сон, в котором Дин Рид принес ей 12 мокрых от слез носовых платков. А на следующий день она услышала по телевизору о том, что в ГДР обнаружили тело Дина Рида, утонувшего в озере 5 дней назад – 12 июня 1986 г. После его смерти Эве Киви так и не смогла найти своего личного счастья. Ее профессиональные успехи тоже остались в прошлом – после распада СССР она работала на эстонском телевидении, иногда снималась в сериалах и выступала на театральной сцене, но былой популярности у нее уже не было.
Эве Киви | Фото: stuki-druki.com
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