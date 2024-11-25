Жизнь на краю Земли: колоритные фотографии коренных жителей Чукотки

Коренной народ, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй.

1. Коренной народ Севера

Естественная красота чукчей.

2. Подготовка к охотничьей вылазке

Чукчи - единственный народ Севера, непокоренный войсками царской России .

3. Кочевой оленевод Чаучу

Основной промысел чукчей - разведение оленей.

4. Только чукчи-мужчины могут заниматься оленеводством

Рацион чукчей состоит в основном из мяса моржей, медведей, нарвалов, тюленей, оленей, птицы и рыбы.

5. Отказывать в крове и пище нельзя никому, даже чужому

Чукчи - жители полуострова Чукотка.

6. Пожилая женщина

Появление водки нанесло непоправимый вред населению, которое начало стремительно спиваться.

7. Одежда северных народов прочна, тепла и удобна

Суровый климат и условия жизни сильно влияют на характер чукчей.

8. Одежда прослойками

В такой одежде можно не замерзнуть целые сутки даже при морозе в 50 градусов.

9. Чукча лакомится олениной

Основной рацион чукчей составляет оленина.

10. Чукчи - гостеприимный народ

Чукчи и близкие к ним народы сохранили уникальную самобытную культуру.

11. Начало приготовления традиционного блюда - рилкиль

Современные реалии оказывают сильное влияние на быт чукчей .

12. Чукотка

Суровые, поражающие своей величественностью и красотой пейзажи Чукотки.

13. Обломки самолёта после крушения

Традиционный образ жизни и деятельности чукчей находится под угрозой исчезновения.

14. Чем шкур больше, тем семья зажиточнее

Чукчи живут в ярангах, покрытых оленьими шкурами.