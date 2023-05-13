16 гостиничных номеров, пребывание в которых не забудется еще долго

Пожалуй, каждому из нас приходилось ночевать в отелях или гостиницах. Обычно это заведения, оправдывающие количество заявленных звезд. Но бывают и исключения. Единственная розетка в потолке, электрочайник, которым нельзя пользоваться - это далеко не все странности, которые представлены в нашем материале.
1. «Это вам не пятизвездочный отель!»
Соль-перец для гостей. | Фото: klikabol.com.
2. Похоже, у дизайнера, который сделал ЭТО, серьезные проблемы с головой!
Иногда интерьеры выдают психические расстройства... | Фото: Notinerd.
3. «Кажется, про конфиденциальность тут не слышали!»
Никакой конфиденциальности и личных границ. | Фото: klikabol.com.
4. Эти смеющиеся дамы меня смущают!
Ободряющая картина в мужском туалете. | Фото: Reddit.
5. В номере есть электрочайник, но пользоваться им нельзя - штраф!
40 евро - сюрприз! | Фото: Humor Meets Comics.
6. Невнимательные люди могут остаться без зубов
По мнению Novate.ru, это номер с изюминкой. | Фото: Onedio.
7. В буклете было написано: «Номер с видом на море»!
А про стройку они, видимо, забыли. | Фото: Pholder.
8. Никого не смущает, что телевизор криво висит?
Подумаешь, такая мелочь! | Фото: Sympa.
9. Розеток нет, только одна, на потолке!
Идеальное место для розетки. | Фото: klikabol.com.
10. «Этот металлический уголок останавливает не только двери, но и пальцы ног в темноте!»
Перелом пальца на память о гостинице. | Фото: klikabol.com.
11. Эта гостиница на Таймс-сквер знаменита своими видами из номеров, а город знаменит своими туманами...
Когда взял себе номер с потрясающим видом. | Фото: Pholder.
12. Этот вид едва ли можно назвать потрясающим, а вот незабываемым - можно!
Незабываемый вид из окна. | Фото: 9AM.ro.
13. Оригинальный дизайн чашек, как для пятизвездочного отеля!
Чашки, которые можно и не мыть. | Фото: Mixnews.
14. «Кому комнату недорого?»
По информации Novate.ru, есть номера с панорамным видом на звезды. | Фото: Общенет.
15. «Надо было брать люкс, там может хоть перегородка есть какая-нибудь!»
Номер полу-люкс. | Фото: Biscani.ba.
16. И накормят, и спать уложат, и даже в последний путь, если что, проводят!
Тихое уютное местечко. | Фото: Watson.
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