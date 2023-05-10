Мечтать не вредно

Мы все любим помечтать. Ведь насколько приятно на несколько минут погрузиться в собственный воображаемый мир, где всё хорошо: в мире нет войн, не происходит катастроф, жизнь идет своим спокойным чередом, шеф вас боготворит, деньги капают на банковский счет «за красивые глаза» и за них же спутник вашей мечты готов достать вам с неба звезду.



С развитием технологий каждая ваша мечта становится чуточку ближе, ведь теперь можно не просто представить роскошную жизнь в своих фантазиях, но и увидеть ее воочию, собственными глазами.







Создатели нового Lexus RX отлично понимают желание людей быть ближе к своей мечте и хотя бы на несколько минут стать ее частью. В поддержку нового автомобиля, который сам по себе символизирует возможность жить совершенно по-другому, компания запустила проект виртуальной реальности. Вместе с обворожительным Джудом Лоу Lexus создал умопомрачительное 360-градусное видео, делающее вас не просто частью лондонского стиля жизни, но и непосредственным участником всех его событий.











Вспышки камер, назойливое, но, черт возьми, приятное внимание папарацци и вы — на красной ковровой дорожке пожинаете плоды собственного успеха.











Любое успешное восхождение должно с чего-то начинаться. Кто знает, вдруг именно это коротенькое кино станет вашим первым шагом к крутым вершинам собственного абсолютного счастья.



Каждый понимает «успех» по-своему. Для кого-то это возможность помогать людям, кто-то видит успех в огромном количестве денег, а кто-то уверен, что им является широкое общественное признание. Если вы человек дела и заботитесь о своем имидже, то на Lexus RX вам стоит обратить внимание. Новый гибрид 450h — это волшебное сочетание стиля и самых высоких технологий для комфорта и безопасности.







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