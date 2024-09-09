Как Боевые хрюшки Древнего Рима с лёгкостью побеждали любое войско

Секретное оружие Рима

Карфагенский боевой слон.

Испуганные слоны могли буйствовать в бою. Битва при Заме, около 1567-1578 годов.

Слоны боялись визга свиней так, что полностью выходили из-под контроля.

Страшное боевое оружие: Пылающие свиньи Мегары

Огненная свинья.

Тактика применения пылающих свиней была описана историками.

Боевые слоны становились абсолютно неуправляемыми и топтали своих же.

Свиней даже увековечили на монетах.

Со временем практика потеряла свою мощь

Иногда свиньи причиняли вред своей армии.