Почему в одних уголках планеты прижилось правостороннее движение, а в других - левостороннее

Чтобы не толкаться на дорогах, разные страны разграничивали направление движения по-разному. /Фото: yuid.ru

Оружие древние римляне держали в правой руке, поэтому ездили слева. /Фото: hist-etnol.livejournal.com

Страны мира с правосторонним движением отмечены красным, с левостороннем - синим. /Фото: ru.wikipedia.org

Австралия - ещё одна из немногих стран, где ездят слева. /Фото: ru.wikipedia.org