Как коты умудряются протискиваться в самые узкие места

Коты – потрясающие создания, которых очень сложно не любить. При этом коты не только милые, но и еще по-настоящему удивительные существа с точки зрения биологии. Взять хотя бы их способность ловко протискиваться в самые неожиданные места. Наверняка многим было бы интересно узнать, в чем именно заключается секрет кошачьей гибкости и как эти животные умудряются пролазить в дырки щели, которые визуально намного меньше их.
Голова не всегда самая большая часть тела кота. /Фото: ya.ru.
Кратко главный принцип кошачьей гибкости можно сформулировать примерно так: если прошла голова, то и все остальное пролезет. Если же отвечать более развернуто, то исключительные особенности котов в вопросах «просачивания» заключаются в специфике строения их опорно-двигательного аппарата. В этом отношении кошачьи являются фактически уникальными существами.
Коты легко протискиваются в щели благодаря особенностям скелета. /Фото: Twitter.
Первое и главное – это, конечно же, строение скелета кошки: позвоночник кошачьих имеет возможность перекручиваться на 180 градусов без какого-либо вреда для себя. Все потому, что у котов круглые позвоночные диски. Вращаются они пластично и свободно в том числе благодаря большому количеству «деталей» в позвоночнике. Подумайте только: в скелете человека имеется 33 позвонка, в скелете кота, при куда меньших габаритах – 30. Кроме того у котов очень узкий таз и не до конца развитые кости ключицы.
Не оставляйте так окна, кот может застрять. /Фото: interesnoznat.com.
Вторая важная составляющая секрета кошачьей гибкости – это мышцы и суставы. Первые у котов очень сильные и гибкие, вторые – крайне подвижные. Все это в купе с тем, что конечности животного не имеют жесткой фиксации с корпусом, позволяет кошачьи творить настоящие чудеса акробатики. Перед проникновением кот оценивает размеры щели, потом пытается просунуть голову. Так как при нормальных условиях именно голова – это самая большая часть тела, то стоит пройти ей в щель, как становится понятно, что пролезет и все остальное.
Коты залазят куда угодно. /Фото: mylove.ru.
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