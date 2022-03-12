От ожирения до анорексии

Болезни, связанные с весом, можно легко назвать чумой нашего времени. Молодые девушки все чаще загоняют себя в рамки, из которых порой очень нелегко выбраться. Анорексия и ожирение — две основные проблемы современной молодежи. Они существовали уже давно, но начали стремительно набирать обороты только в последние несколько лет. Порой люди, которые страдают от этих болезней, просто теряют контроль над собой и своим телом. Давайте же разбираться!
Анорексия
Это очень сложная болезнь, которая нередко ломала жизни молодым девушкам. Кто-то сильно подорвал свое здоровье, а кто-то погиб в попытках стать идеалом. На самом деле, механизм ее возникновения очень прост — желание похудеть и быть лучше. Часто девушки доводят себя до состояния, когда избавиться от назойливых мыслей о еде практически невозможно. Анорексия — болезнь перфекционистов, которые привыкли быть лучшими везде, будь это учеба в школе или умение наносить макияж. Одно неаккуратное слово в сторону такого человека о его фигуре может привести к непоправимым процессам.
Начинается все невинно – с простого желания привести себя в форму и подтянуть свое тело. Но в погоне за идеальным телом многие просто упускают тот момент, когда нужно остановиться. Диета затягивает, без нее человек уже не представляет своей жизни. Простые тренировки становятся невероятно изнурительными, весь все время кажется, что усилий слишком мало. Так любой съеденный кусочек даже самого низкокалорийного продукта становится причиной депрессии и невроза.
Да, иногда анорексия может возникать и по другим причинам. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, легких или других органов. Нередко причиной бывает злоупотребление лекарствами, психостимуляторами или антидепрессантами. В таком случае человек неосознанно ограничивает себя в еде, а может это даже необходимо для выздоровления.
Если говорить о нервной анорексии, то она всегда возникает очень неожиданно. Человек до последнего может даже не подозревать о том, что болен. В основном ответственность лежит на его родных и близких, задача которых вовремя забить тревогу. Анорексия предполагает очень жесткие ограничения в еде, часто голодовки. Но наш организм, несмотря на все усилия, все равно требует пищу и питательные вещества, без которых жизнь просто невозможна. Девушки, больные анорексией, часто срываются. В такие моменты они могут опустошить полный холодильник. Необязательно накрывать на стол или что-то готовить, все, что можно съесть, съедается моментально. Но потом наступает момент отчаяния и ненависти себе: все труды насмарку, диета и все ограничения были зря. Это нельзя допустить!
Для того, чтобы не набрать лишние килограммы, в ход идут мочегонные или слабительные средства и рвота. Это все равно приводит к набору веса, только ухудшая и без того слабое здоровье.
Булимия
Анорексия и булимия — две «неразлучные подружки», которые просто не могут существовать отдельно. Если верить специалистам, то на данный момент булимия является более распространенным заболеванием, чем анорексия. Те девушки, которые попали в ее сети, скорее всего, совсем недавно стремительно худели и следили за каждым миллиметром тела. Срывы ведут к тому, чтобы посильней набить желудок, а потом принять несколько таблеток или вызвать рвоту. Все это приводят к запорам, нарушениям в работе сердца, мочевого пузыря. Многие девушки погибли в молодом возрасте из-за инсульта, который был вызван именно булимией. Часто, снова попробовав вкус еды, бывает очень сложно остановиться и вернуться к диете. Благодаря этому, девушки стремительно набирают вес, а потом снова пытаются его сбросить. Видя лишние килограммы, они начинают ненавидеть себя еще больше, что приводит к более сложным формам депрессий.
Булимия нередко провоцировала ожирение, которое тоже является достаточно сложной и неприятной болезнью. Однако если в случае ее возникновения у ленивых людей им достаточно просто воспитать силу воли и заставить себя похудеть, то у булимиков и анорексиков все гораздо хуже. Это — психические расстройства, которые порой очень сложно контролировать. В совокупности они могут привести к непоправимым последствиям, превращая жизнь человека в настоящий ад.
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