Уникальные фото, которые помогли уничтожить эксплуатацию детей

Фотографии, посвященные детскому труду в США.

1. Данбар в штате Луизиана, март 1911 года

9-летний Джонни удаляет моллюсков из раковин под присмотром работодателя.

2. Филадельфия в штате Пенсильвания, июнь 1910 года

8-летний продавец газет Майкл Макнилис за работой.

3. Пембертон в штате Нью-Джерси, 1910 год

8-летняя малышка Дженни Камилло занимается сбором клюквы.

4. Нью-Хейвен в штате Коннектикут, март 1909 года

У 12-летнего продавца газет Хаймана Альперта уже имелся немалый опыт – 3 года работы.

5. Нью-Йорк, январь 1910 года

Маленькие работницы - 6, 11, 12 и 5 лет – заняты пошивом одежды.

6. Возле здания Халл Хаус в Чикаго, 1910 год

Ребенок из малообеспеченной семьи.

7. Ньюарк в штате Нью-Джерси, около 1910 года

11-летний Роланд, продающий газеты на улице города

8. Сент-Луис в штате Миссури, май 1910 года

Опытный 13-летний торговец газетами Раймонд Клозе (в центре) с приятелями.

9. Истпорт в штате Мэн, август 1911 года

Юный и пунктуальный 5- летний карикатурист по имени Престон.