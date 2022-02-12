Уникальные фото, которые помогли уничтожить эксплуатацию детей

Фотографии, посвященные детскому труду в США.
Библиотека конгресса США разместила в открытом доступе работы американского фотографа Льюиса Викеса Хейна (1874−1940), посвященные детскому труду. Из-за этих снимков фотографу угрожали смертью, и он вынужден был притворяться пожарным инспектором. Но его работы стали тем важным фактором, который помог изменить законы о детском труде в Штатах.
1. Данбар в штате Луизиана, март 1911 года
9-летний Джонни удаляет моллюсков из раковин под присмотром работодателя.
2. Филадельфия в штате Пенсильвания, июнь 1910 года
8-летний продавец газет Майкл Макнилис за работой.
3. Пембертон в штате Нью-Джерси, 1910 год
8-летняя малышка Дженни Камилло занимается сбором клюквы.
4. Нью-Хейвен в штате Коннектикут, март 1909 года
У 12-летнего продавца газет Хаймана Альперта уже имелся немалый опыт – 3 года работы.
5. Нью-Йорк, январь 1910 года
Маленькие работницы - 6, 11, 12 и 5 лет – заняты пошивом одежды.
6. Возле здания Халл Хаус в Чикаго, 1910 год
Ребенок из малообеспеченной семьи.
7. Ньюарк в штате Нью-Джерси, около 1910 года
11-летний Роланд, продающий газеты на улице города.
8. Сент-Луис в штате Миссури, май 1910 года
Опытный 13-летний торговец газетами Раймонд Клозе (в центре) с приятелями.
9. Истпорт в штате Мэн, август 1911 года
Юный и пунктуальный 5-летний карикатурист по имени Престон.
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