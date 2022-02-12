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Уникальные фото, которые помогли уничтожить эксплуатацию детей


Фотографии, посвященные детскому труду в США.

Фотографии, посвященные детскому труду в США.

Библиотека конгресса США разместила в открытом доступе работы американского фотографа Льюиса Викеса Хейна (1874−1940), посвященные детскому труду. Из-за этих снимков фотографу угрожали смертью, и он вынужден был притворяться пожарным инспектором. Но его работы стали тем важным фактором, который помог изменить законы о детском труде в Штатах.

1. Данбар в штате Луизиана, март 1911 года


9-летний Джонни удаляет моллюсков из раковин под присмотром работодателя.

9-летний Джонни удаляет моллюсков из раковин под присмотром работодателя.

 

2. Филадельфия в штате Пенсильвания, июнь 1910 года


8-летний продавец газет Майкл Макнилис за работой.

8-летний продавец газет Майкл Макнилис за работой.

 

3. Пембертон в штате Нью-Джерси, 1910 год


8-летняя малышка Дженни Камилло занимается сбором клюквы.

8-летняя малышка Дженни Камилло занимается сбором клюквы.

 

4. Нью-Хейвен в штате Коннектикут, март 1909 года


У 12-летнего продавца газет Хаймана Альперта уже имелся немалый опыт – 3 года работы.

У 12-летнего продавца газет Хаймана Альперта уже имелся немалый опыт – 3 года работы.

 

5. Нью-Йорк, январь 1910 года


Маленькие работницы - 6, 11, 12 и 5 лет – заняты пошивом одежды.

Маленькие работницы - 6, 11, 12 и 5 лет – заняты пошивом одежды.

 

6. Возле здания Халл Хаус в Чикаго, 1910 год


Ребенок из малообеспеченной семьи.

Ребенок из малообеспеченной семьи.

 

7. Ньюарк в штате Нью-Джерси, около 1910 года


11-летний Роланд, продающий газеты на улице города.

11-летний Роланд, продающий газеты на улице города.

 

8. Сент-Луис в штате Миссури, май 1910 года


Опытный 13-летний торговец газетами Раймонд Клозе (в центре) с приятелями.

Опытный 13-летний торговец газетами Раймонд Клозе (в центре) с приятелями.

 

9. Истпорт в штате Мэн, август 1911 года


Юный и пунктуальный 5-летний карикатурист по имени Престон.

Юный и пунктуальный 5-летний карикатурист по имени Престон.

 

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Уникальные фото, которые помогли уничтожить эксплуатацию детей

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Уникальные фото, которые помогли уничтожить эксплуатацию детейПодписаться на мой Instagram
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