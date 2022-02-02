Большевики у полярного круга: Какой была подлинная история Начальника Чукотки

Правда и вымысел о «Начальнике Чукотки»./ Фото: best-video.men

Герои из фильма и реальные персонажи

Взгляд в светлое будущее. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: seance.ru

Алексей Бычков и Гавриил Рудых

Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru Обучение через решетку.Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru

Обучение без решетки. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru

Большевики у полярного круга

Граница. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: seance.ru

Алеша Быков постигает основы торговли

Приказ № 5. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: lenfilm.ru

Пошлина. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru

Путешествие почти вокруг света

Гениальная игра Михаила Кононова. Кадры из фильма «Начальник Чукотки».

Правда или вымысел?

С долларами и не остаться в США?!Кадры из фильма «Начальник Чукотки».

Замечательный фильм о замечательных людях

Настоящий фильм о Настоящем. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: seance.ru