Большевики у полярного круга: Какой была подлинная история Начальника Чукотки

Правда и вымысел о «Начальнике Чукотки»./ Фото: best-video.men
Зрители старшего поколения хорошо помнят героя приключенческой кинокартины «Начальник Чукотки», ревкомовского комиссара Алешу Бычкова. Эту роль великолепно исполнил начинающий тогда актер Михаил Кононов. В истории «Управделами Чукотки», а именно так именовал себя Алеша, отразилась история поколения молодых людей времен Гражданской войны.
Герои из фильма и реальные персонажи
Взгляд в светлое будущее. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: seance.ru
Герой Михаила Кононова прибывает в самый удаленный уголок России – в приполярный Уйгунан. Там еще не знают о том, что «победная поступь революции» донеслась и на этот край света. Таможней управляет царский еще чиновник. Арестовав своего предшественника – прожженного взяточника, Бычков налаживает новый быт и берет под контроль взимание наличности от таможенных пошлин.
Благодаря неподкупности и природной смекалке комиссара доходы растут невиданными темпами. Однако враги Советской власти организовывают мятеж и Алеша, с «арестантом» (роль царского чиновника блистательно сыграл Алексей Грибов), оказывается в Соединенных Штатах.
Алексей Бычков и Гавриил Рудых
Обучение через решетку. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru
Упоминаний о том, что у героев фильма есть реальные прототипы, в советской печати почти не было. Но /редакции/ удалось разыскать следы этой истории. В редком сборнике «Таежные походы», выпущенном Хабаровским книжным издательством, рассказывается о двух большевиках направленных на Чукотку в 1920 году.
Обучение без решетки. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru
В фильме, один из них, комиссар Глазов умирает от тифа, а его помощник — писарь Алеша воспользовался его мандатом. В реальной жизни уполномоченным по уезду был Алексей Михайлович Бычков, а помощником и секретарем — Гавриил Рудых. На Чукотку они попали с пароходом «Томск», с еще одним представителем большевиков, который был послан для расследования убийства коммунистов в Анадыре.
Большевики у полярного круга
Граница. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: seance.ru
Нравы тогда были совсем простые и арестовав подозреваемых (купцов и промышленников), Бычков и Рудых двинулись дальше — в поселок Уэлен. На побережье они впервые познакомились с местным населением – чукчами и эскимосами. Русских коммунистов поразила крайняя нужда и отсталость этого края. Не было школ и медицинской помощи, антисанитария (почти у каждого была трахома и чесотка), голод. В фильме, герой Кононова, обложил налогом торговцев и установил выгодные для чукчей расценки. Точно так же обстояло дело в далеком 1920 году.
Бычков и Рудых, кроме того, открыли медпункт. С помощью серы и тюленьего жира они (зачастую принудительно) произвели санитарную обработку. Пролетарский метод оказался не только экономичным, но и эффективным: население Уэлена и прилегающих селений почти полностью избавились от чесотки. Также большевики поделились скромными запасами продовольствия с наиболее голодающими. Исследовав побережье, ревкомовцы послали в Петропавловск, требование прислать врачей, медикаменты, припасы для торговли.
Алеша Быков постигает основы торговли
Приказ № 5. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: lenfilm.ru
Кинематографический Начальник Чукотки нанимает чиновника – взяточника Храмова в качестве консультанта по торговле. Сцены, где Храмов дает мастер – классы бизнеса прямо в импровизированной тюремной камере до сих пор вызывают смех. Особенно запоминаются прейскурант самого царского таможенника (красный комиссар платит ему долларами за советы).
Пошлина. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: ussr-kruto.ru
В реальности такого не было. Бычкову и Рудых некому было подсказать, как вести себя с наглыми иностранными торговцами. Но видимо ребята были хваткие, так как, уходя от отрядов белогвардейского офицера Бочкарева (в кинокартине — Петухов, военный министр Вольной Чукотки), они захватили с собой немалые ценности.
Путешествие почти вокруг света
Гениальная игра Михаила Кононова. Кадры из фильма «Начальник Чукотки».
Алеше Бычкову не удалось осуществить свой замысел. Он хотел построить «светлую жизнь» на отдельно взятом полуострове. С дирижаблями, банями и планетариями. И памятником товарищу Глазкову «на виду у всех чукотских пролетариев». Но советская власть еще не твердо стояла на ногах. Казакам и белогвардейцам удается выбить красных. Алеша бежит на Аляску и вместе с Храмовым попадает в Америку.
С миллионом долларов США. Храмов уговаривает его остаться: «… а с этим миллионом то в Америке, да с Храмовым...Ааа, Господи!». Но революционная сознательность заставляет товарища Бычкова возвратиться на родину. Через Сан-Франциско и Бирму, через Индийский океан и Атлантику он добирается до Ленинграда.
Правда или вымысел?
С долларами и не остаться в США?!Кадры из фильма «Начальник Чукотки».
Несколько другим был путь реальных героев. Алексей Михайлович Бычков и Гавриил Рудых высадились в Номе, где получили транзитную визу. Коммунисты из города Сиэтл связали их с «Обществом технической помощи Советской России». Американские рабочие - швейники ехали в Москву. С их помощью Бычков и Рудых добрались до Саутгемптона (Англия) и далее до красного Петрограда. Для многих современных россиян поступок коммунистов из двадцатых годов покажется странным. Многие даже покрутят пальцем у виска: с долларами и не остаться в США?!
В архиве Министерства финансов хранится документ о передаче ценностей товарищами Бычковым и Рудых на баланс Народного Комиссариата финансов. Также есть документ «О положении дел на Чукотке» отправленный ими в ГПУ. Что ж не зря говорится, что великая эпоха рождает великих людей. И эту историю иначе как «гражданский подвиг» не назовешь.
Замечательный фильм о замечательных людях
Настоящий фильм о Настоящем. Кадр из фильма «Начальник Чукотки»./ Фото: seance.ru
Оригинальные решения режиссера Виталия Мельникова, прекрасный актерский состав, запоминающиеся сцены. Одни выражения и постеры чего стоят: «товарищ чукча», «РСФСР – вход с разрешения Администрации», «Вначале он тебя ехык тагын, теперь ты его»… Художественный фильм «Начальник Чукотки» по праву вошел в золотой фонд отечественной кинематографии. И тем замечательней, что в основу этой картины легла подлинная история, случившаяся в то непростое время.
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