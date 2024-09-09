Как без хлопот почистить решётку газовой плиты

Для многих хозяек решетка газовой плиты — одна из самых сложных вещей для чистки на всей кухни. Но только не для тех, кто знает этот очень простой, бюджетный и рабочий способ чистки решетки с помощью пищевой соды, моющего средства и кастрюли с кипятком.







Для чистки решетки понадобится:



пищевая сода — 5 ст.

л;средство для мытья посуды — 2 ст.л;Наполните кастрюлю 5-6 литрами воды (размеры кастрюли должны быть такими, чтобы в нее помещалась хотя бы половина решетки).Добавьте в воду пищевую соду и средство для мытья посуды.Поместите решетку в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите воду до кипения (процесс займет порядка 30 минуту). Во время нагрева жир на решетке размягчится.Теперь решетку можно быстро почистить с помощью губки или тряпочки и небольшого количества пищевой соды.После такой чистки решетка будет выглядеть как новая!