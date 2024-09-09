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Как без хлопот почистить решётку газовой плиты

Для многих хозяек решетка газовой плиты — одна из самых сложных вещей для чистки на всей кухни. Но только не для тех, кто знает этот очень простой, бюджетный и рабочий способ чистки решетки с помощью пищевой соды, моющего средства и кастрюли с кипятком.



Для чистки решетки понадобится:

пищевая сода — 5 ст.

л;

средство для мытья посуды — 2 ст.л;

Наполните кастрюлю 5-6 литрами воды (размеры кастрюли должны быть такими, чтобы в нее помещалась хотя бы половина решетки).



Добавьте в воду пищевую соду и средство для мытья посуды.



Поместите решетку в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите воду до кипения (процесс займет порядка 30 минуту). Во время нагрева жир на решетке размягчится.



Теперь решетку можно быстро почистить с помощью губки или тряпочки и небольшого количества пищевой соды.



После такой чистки решетка будет выглядеть как новая!


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