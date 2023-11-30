Как превратить старую мебель в модный предмет интерьера

Вместо того, чтобы избавиться от «служивой» мебели, предлагаем вернуть ее в строй и добавить несколько дизайнерских штрихов.







В современных реалиях не всегда есть возможность приобрести новую мебель. Но это не проблема, потому что и старую мебель можно здорово стилизовать и адаптировать под новый интерьер, и выглядеть это будет крайне выигрышно. Нам с вами в определенном смысле повезло, ведь комбинирование старой и новой мебели сейчас как никогда актуально. Главное, делать это обдуманно, чтобы дорогие сердцу предметы не смотрелись инородными в новом интерьере, а лишь подчеркивали его особенность. Рассказываем, как можно прибегнуть к несложному рестайлингу и добиться невероятных результатов.



Перекраска

Поменять функцию

Замена фурнитуры

Смена акцента

Перетяжка

Если старая мебель или декор не вписываются в новый интерьер по цвету, их можно легко перекрасить. Благо, лакокрасочной продукции в доступе сейчас великое множество: для дерева, металла или керамогранита. Перекрасить можно старые шкафы, стулья, металлические абажуры, напольную плитку и даже радиаторы. Простор для фантазии здесь колоссальный, главное — не переборщить.Порой старинные предметы обихода могут быть весьма красивыми. Так, какой-нибудь старый табурет на витиеватой ножке легко сойдет за прикроватную тумбу, а из старинных чемоданов можно сделать придиванный столик. Дополнив новый интерьер такими винтажными деталями, вы добавите живости и неповторимости в свой дом, поэтому не стоит избавляться от редких и исключительных предметов.На первый взгляд кажется, что такая маленькая деталь сильно картины не изменит, но это заблуждение. Поменяв старые ручки, например, у шкафа, на новые актуального дизайна, вы полностью измените восприятие этого предмета. Можно пойти еще дальше и к винтажному шкафу подобрать такие же винтажные ручки, нарочито большие и привлекающие внимание. В форме веток, змей или иных причудливых форм. Это сделает старый обычный шкаф настоящим арт-объектом.Еще одним вариантом удачной стилизации уже имеющейся мебели в новом интерьере является вариант, когда вы буквально создаете новый интерьер вокруг старой мебели. Этот вариант очень хорош, если речь идет о какой-либо доминанте: диване, кровати, обеденном гарнитуре. Приведу пример: в одном из реализованных мной проектов заказчик очень хотел забрать старую кровать в новую квартиру. Поэтому мы выстраивали весь интерьер будущей спальни с мыслью «в каком окружении эта кровать будет смотреться хорошо?» После мы подобрали к ней подходящие обои, прикроватные тумбы и современные светильники.Зачастую, мягкая мебель перестает устраивать из-за неактуальности и изношенности ткани, в которой она выполнена. Поэтому стоит лишь перетянуть старое потертое кресло супер актуальной тканью, например, букле, и вы его просто не узнаете! Мастерские по перетяжке легко можно найти в поисковиках в интернете. Это значительно сэкономит бюджет по сравнению с покупкой нового предмета мебели и сократит ваше время на поиски.