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Средство для чистки унитаза, которое реально работает

Со временем поверхность некогда белоснежного унитаза может стать желтой и покрыться известковым налетом, с которым не могут справиться даже дорогие химические средства. Не спешите расстраиваться и думать о замене сантехники, ведь это удовольствие не из дешевых.
Сделать унитаз снова белоснежным и чистым поможет копеечное средство, состоящее из 1 части водки и 5 частей воды.

Средство для чистки унитаза, которое реально работает

Поместите средство в пульверизатор и нанесите на поверхность унитаза снаружи и внутри. Оставьте средство на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Средство для чистки унитаза, которое реально работает

Теперь, для того чтобы очистить унитаз, достаточно будет пройтись по обработанным поверхностям тряпочкой и ершиком, что займет не более двух минут. После такой обработки унитаз вновь будет белоснежным.
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Унитазсредство

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