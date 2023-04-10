Средство для чистки унитаза, которое реально работает

Со временем поверхность некогда белоснежного унитаза может стать желтой и покрыться известковым налетом, с которым не могут справиться даже дорогие химические средства. Не спешите расстраиваться и думать о замене сантехники, ведь это удовольствие не из дешевых.

Сделать унитаз снова белоснежным и чистым поможет копеечное средство, состоящее из 1 части водки и 5 частей воды.







Поместите средство в пульверизатор и нанесите на поверхность унитаза снаружи и внутри. Оставьте средство на 3-4 часа, а лучше на ночь.







Теперь, для того чтобы очистить унитаз, достаточно будет пройтись по обработанным поверхностям тряпочкой и ершиком, что займет не более двух минут. После такой обработки унитаз вновь будет белоснежным.

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