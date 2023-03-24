По какой причине пилотам не разрешается носить бороду и усы

В последние годы популярность мужской бороды и усов в обществе сильно возросли. «Массовая» мода вышла на новый виток своего развития. Несмотря на это в большом количество областей отношение к «аксессуарам мужественности» остается весьма ортодоксальным. Взять хотя бы летчиков. Пилотам самолетов, как боевых, так и гражданских в принципе запрещено отращивать волосы на лице. И дело здесь не только в вопросах красоты и корпоративного дресс-кода.
Отказ от бороды продиктован соображениями гигиены и практики. |Фото: gov-pmr.org.
Отношение к усам и бороде всегда было непростым. Однако, если начать разбираться, то очень быстро окажется, что начиная со средних веков от атрибута мужественности стали постепенно отказываться в первую очередь по причине практических соображений. В конечном итоге борода – это не очень-то удобно. Выглядит она зачастую круто, но при этом страшно мешает. Особенно, когда дело доходит до носки специфической одежды и снаряжения. Всякая мода (во всяком случаев прошлом) проистекает из соображений практических, а не сугубо эстетических.
Найти пилота с бородой будет крайне сложно. |Фото: cont.ws.
Многие специалисты еще с давних времен были вынуждены отказываться от ношения бород в том числе из соображений гигиены, так как в волосах могут скапливаться различные бактерии. Борода делала своего хозяина менее чистоплотным. Стоит понимать, что люди в старину не имели таких широких возможностей по регулярному, ежедневному уходу за собой и своим волосяным покровом.
Кислородный шлем на натянешь на бороду. |Фото: twitter.com
В военизированных структурах во все времена от бороды отказывались по причинам гигиены и необходимости поддержания единообразия бойцов в целях дисциплины. А так как волосы на лице у всех мужчин растут по-разному, то и борода априори не имела шансов вписаться ни в один из уставов. В начале XX века армия получила еще один аргумент против ношения бороды – появилось химическое оружие, главным средством защиты от которого стал противогаз.
В гражданской авиации все тоже самое. |Фото: yandex.ru.
Натянуть на голову с бородой противогаз намного сложнее. Сидит он хуже. В общем появляются абсолютно не нужные для бойца сложности. Все то же самое касается и пилотов самолетов, в том числе гражданской авиации. Правда эти товарищи при случае натягивают на лицо не противогазы, а кислородные маски. Пилот с бородой скорее всего не сможет надеть маску достаточно плотно при частичной или полной разгерметизации кабины, что чревато печальными последствиями – потерей сознания и крушением самолета. Поэтому дресс-код пилотов и проводников продиктован в первую очередь соображениями безопасности.
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