Как вернуть пожелтевшему пластику белизну с помощью одного неожиданного средства

Возвращаем белизну жёлтому пластику.
Ничто не может храниться вечно. Особенно, если «это» сделано из пластика. Если не трещины и сколы, то пятна точно атакуют пластиковую поверхность со временем. В группе повышенного риска – пластиковые изделия белого цвета. Если подоконник, смартфон или даже поверхность компьютера приобрели неприятный жёлтый оттенок, ещё не всё потеряно. Есть способ вернуть им прежнюю белизну. А поможет один весьма неожиданный ингредиент.
Белый пластик очень часто желтеет.
Минутка неприятной правды: большинство изделий из белого пластика со временем желтеет. Это практически неизбежный химический процесс, за который стоит сказать «спасибо» брому. Он часто входит в состав красителя для пластика и под воздействием ультрафиолета окисляется, придавая тот самый неприятный желтый оттенок. Это явление мало обратимо, но вернуть пластиковым поверхностям приличный вид возможно. Правда, придётся отправиться в ближайший магазин косметики или парикмахерский принадлежностей. Что, как и почему разбираем на примере старенькой приставки для видеоигр.
Главный ингредиент – окислитель для окрашивания волос.
Чтобы вернуть пожелтевшему пластику белизну, понадобятся:
1. Окислитель для окрашивания волос на 10-15% (да-да, говорим «привет» перекиси водорода!) или кремовый «активатор» с низкой кислотностью. Спросите у продавцов, они сразу дадут нужное.
2. Пищевая плёнка;
3. Кисточка;
4. Защитные перчатки;
5. Ясный солнечный день.
Шаг 1 (опциональный)
Разберите устройство, чтобы не испортить его техническую «начинку».
Если собираетесь восстанавливать цвет электронного устройства, то лучше сразу снимите саму пластиковую панель и работайте только с ней. Это – мера предосторожности, чтобы не навредить микросхемам.
Шаг 2
Очистите пластик от загрязнений и жирных пятен.
Очистите пластиковую поверхность от загрязнений. Способ очистки зависит от того, с чем вы имеете дело. Но вода или спирт + мягкая салфетка из микрофибры всегда будут хорошим решением. После тщательно просушите остатки влаги.
Шаг 3
Наносите окислитель щедрым слоем.
Защитив руки перчатками, перелейте окислитель для обесцвечивания волос в неметаллическую ёмкость. Удобной щёткой (кстати, как раз щётка для окрашивания прядей подойдёт идеально) нанесите окислитель или активатор на пластиковую поверхность. Почему не использовать просто перекись водорода, которая и является основным действующим ингредиентом? Потому что кремовая консистенция косметических средств обеспечивает более тщательное покрытие и щадящее действие.
Шаг 4
Заверните в пленку, чтобы ограничить доступ воздуху.
Хорошенько вмассируйте средство в поверхность, чтобы получить однородный слой. Тщательно заверните деталь (или весь подоконник, кто что «отбеливает») пластиковой плёнкой.
Шаг 5
Отправляйте греться на солнце, каждые пару часов обновляя слой окислителя.
Теперь отправляйте пластик прямиком под солнечные лучи. Общее время выдержки – около 6 часов, а потому начинать процесс лучше утром пораньше и изучив прогноз погоды на день. Каждые два-три часа (когда крем превратится в пену) вытирайте смесь салфеткой и наносите свежий слой. Это нужно для того, чтобы получить однородный результат без пятен и полосок.
Шаг 6
Удалите остатки окислителя.
Через 6 часов удалит остатки окислителя, промойте пластик и вытрите насухо. По необходимости повторите предыдущие шаги.
Никакой желтизны!
Пластик снова станет белым без желтизны. Если бы только этот результат сохранялся навечно…
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