Современное гетто или жизнь в американских трущобах

Трущобы – это больше, чем просто площадь, населенная бедными людьми. Это особый мир, в котором преобладает физическая и социальная деградация. Существуют несколько предпосылок и причин такого ухудшения. Мы часто слышим фразу «американская мечта». А что же это такое? Сколько процентов эмигрантов выбиваются из нищеты и переезжают в нормальные районы, проходя сквозь черту бедности? Сколько трудяг вынуждены скитаться по криминогенным и опасным районам такой большой и не всегда дружелюбной Америки?
Очень часто эмигранты из Бразилии обосновываются в самых бедных и опасных кварталах, не отмеченных на туристических картах. Более 27 миллионов детей в США живут за чертой бедности. Всем известен такой музыкальный жанр, как RAP, он родом из гетто. Песни о боли, насилии, нищете, одиноких матерях и голодных детях. Молодое поколение ожесточилось, оно порицает систему, которая создала такие условия, которая построила заборы вокруг их домов.
Попадая в самые бедные районы самых богатых городов Америки, можно ужаснуться увиденному. Всё слишком далеко от того, что показывают на телеэкранах.
Нью-Йорк. Потерянные души
Однотипные каменные дома, разбитые фонари и грязные улицы, вот что можно встретить в современном американском гетто. Эти районы были выделены по специальным программам для малоимущих граждан страны. Средний класс после того, как по соседству появились беженцы, начал в панике разъезжаться, так как участились грабежи, разбои и другие преступления. Идея со всеобщим братством была воспринята в штыки и не прижилась, а только обострила отношения между разными классами населения.
Очень многие удивляются, как можно жить в постоянном страхе за свою жизнь. Каждый год 125 тысяч школьников из бедных районов пробуют героин или кокаин. У большинства из этих детей нет будущего. Их удел – это участие в криминальных разборках, общение с криминальным миром, употребление наркотиков и занятие проституцией. Очень мало тех, кто покидает пределы гетто и добивается лучшей жизни. Большинство не доживает даже до 50 лет.
Трущобы Детройта: взгляд в самое сердце Америки
Если вы хотите увидеть, что произошло с «американской мечтой» в эпоху глобализации, то стоит посмотреть на север, на Вудворд-Авеню. Если тротуары и улицы пусты – народ готовится к маскараду призраков.
Для белого человека самое страшное в таких гетто – это «ночь дьявола». Так как очень много домов оставлены на произвол судьбы, ведь очень многие из среднего класса выехали, то каждое 30 октября сопровождается появлением бродячих банд черных пироманов, которые сжигают брошенные дома и уходят во тьму.
Все больше такие отдаленные участки США сеют панику и страх в центральных городах, поставляя в них наркотики, затевая драки и бесчинства. Детройт – один из самых депрессивных районов США.
Короткий Ричмонд. История гетто
Небольшой южный город с населением, которое едва ли более 200 000 человек, носит название Ричмонд – гетто. Этот город обладает уникальной культурой и историей, находится в одном из крупнейших штатов – Вирджиния.
Сообщества, такие как Джексон Уорд, были когда-то сердцем черной культуры Ричмонда, и даже порой их называли “Гарлем Юга”. Джексон Уорд был создан строго для чернокожих людей, согласно некоторым, как способ управления чернокожими жителями. За пределами Джексон Уорд были маленькие черные населенные пункты в восточной части района.
Примерно в это время люди потихоньку начинают покидать старые районы города, такие как «Северная сторона» и части «Южной стороны», для новых микрорайонов города. Это привело к тому, что эти общины в итоге стали преимущественно черными.
Создается впечатление, что все люди, живущие в гетто – это звери в большой клетке, и когда им в клетку попадет еда – они её растерзают. Они не всегда отпетые подонки, просто люди с потерянными душами, люди, которые утратили веру в светлое будущее из-за социального неравенства. Путевкой в лучшую жизнь может стать только лишь удачная музыкальная карьера или шоу-бизнесе. Но, к сожалению, везет лишь единицам. Современное гетто – это обратная сторона одного из мощнейших государств мира.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии