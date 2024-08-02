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Ретро этнографические фотографии о жизни и быте инородцев в начале XX века


Ретро этнографические фотографии о жизни и быте инородцев в начале XX века.

Ретро этнографические фотографии о жизни и быте инородцев в начале XX века.

Инородцы были в Российской империи особой категорией подданных и отличались от остального населения империи и по методам управления, и по правам. В обиходе этот термин применяли ко всем русским подданным неславянского происхождения, а на законодательном уровне – только к строго определённым в законе этническим группам (кстати, татары, мордва, эстонцы не причислялись к инородцам). В этом обзоре старые фотографии о жизни и быте инородцев
в России.

1. Молодая пара


Сургутяне, переселившиеся в село Ларьяк в 1911 году. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

Сургутяне, переселившиеся в село Ларьяк в 1911 году. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

 

2. Река Вах


Река Вах близ села Ларьяк в 1912 году.

Река Вах близ села Ларьяк в 1912 году.

 

3. Остяцкая землянка


Остяцкая землянка в 1913 году.

Остяцкая землянка в 1913 году.

 

4. Глиняная печь



Уличная глиняная печь. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

5. Нелегкая переправа


Весною через лед. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

Весною через лед. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

6. Остяки


Мальчики-остяки. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

Мальчики-остяки. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

7. Упряжка


Запряженная лошадь. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

Запряженная лошадь. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

8. Русское население


Русские жители. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

Русские жители. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

9. Местный житель


Местный остяк. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

Местный остяк. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

10. Остячка


Остячка в юрте. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

Остячка в юрте. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

 

11. Юноши


Молодые остяки. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

Молодые остяки. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

 

12. Охотник


Остяк-охотник. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

Остяк-охотник. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

 

13. Портретный снимок


Остяк и русский с тальянкой. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

Остяк и русский с тальянкой. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

 

14. Группа остяков


Остяки с реки Таз. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

Остяки с реки Таз. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.

 

15. Иконостас в храме


Сельский храм. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

Сельский храм. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.

 

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