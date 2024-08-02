Ретро этнографические фотографии о жизни и быте инородцев в начале XX века.
Инородцы были в Российской империи особой категорией подданных и отличались от остального населения империи и по методам управления, и по правам. В обиходе этот термин применяли ко всем русским подданным неславянского происхождения, а на законодательном уровне – только к строго определённым в законе этническим группам (кстати, татары, мордва, эстонцы не причислялись к инородцам). В этом обзоре старые фотографии о жизни и быте инородцев
в России.
1. Молодая пара
Сургутяне, переселившиеся в село Ларьяк в 1911 году. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.
2. Река Вах
Река Вах близ села Ларьяк в 1912 году.
3. Остяцкая землянка
Остяцкая землянка в 1913 году.
4. Глиняная печь
Уличная глиняная печь. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
5. Нелегкая переправа
Весною через лед. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
6. Остяки
Мальчики-остяки. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
7. Упряжка
Запряженная лошадь. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
8. Русское население
Русские жители. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
9. Местный житель
Местный остяк. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
10. Остячка
Остячка в юрте. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.
11. Юноши
Молодые остяки. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.
12. Охотник
Остяк-охотник. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.
13. Портретный снимок
Остяк и русский с тальянкой. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.
14. Группа остяков
Остяки с реки Таз. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1912 год.
15. Иконостас в храме
Сельский храм. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, село Ларьяк, 1913 год.
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