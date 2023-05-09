9000 жертв: Самые страшные морские катастрофы XX века

Если спросить среднестатистического человека о каких-то значимых и важных морских катастрофах, с вероятностью 99% вам назовут только «Титаник». Да, это было жуткое крушение. Но в истории были катастрофы гораздо крупнее и трагичнее. В этой статье мы расскажем лишь о некоторых из них.
«Монблан», 6 декабря 1917 года
Эта жуткая история началась 25 ноября 1917 года, когда судно «Монблан» встало для загрузки в порту Нью-Йорка. На него погрузили жидкую и сухую пикриновую кислоту — 2300 тонн; тротил — 200 тонн, пироксилин — 10 тонн, бензол в бочках — 35 тонн. Судно направлялось в Бордо, а промежуточным пунктом в маршруте был канадский город Галифакс. Около 7 часов утра 6 декабря 1917 года «Монблан» начал заходить в порт. В это же время из порта начал выходить норвежский пароход «Имо». Когда суда сблизились, оба капитана стали совершать рискованные маневры, и в результате «Имо» протаранил «Монблан» в правый борт. На судне начался пожар, приведший к взрыву, в результате чего порт и значительная часть города были полностью разрушены. Около 2 000 человек погибли под обломками зданий и из-за возникших после взрыва пожаров. Приблизительно 9 000 человек получили ранения, 400 человек лишились зрения. Взрыв корабля «Монблан» считают мощнейшим взрывом доядерной эпохи.
«Ориа», 14 февраля 1944 года.
Осенью 1943 года, после выхода Италии из войны и неудачной Додеканесской операции союзников, немцы переправляли морем в континентальную Грецию десятки тысяч итальянских военнопленных. Ориа был одним из судов, задействованных для перевозки итальянских военнопленных. 11 февраля 1944 года пароход вышел с острова Родос, направляясь в Пирей, имея на борту 4046 итальянских военнопленных (161 офицера и 3885 солдат) и 90 немцев. На следующий день пароход по причине шторма сменил курс, и налетел на скалы у острова Патроклос у мыса Сунион, Аттика и затонул. Судам, сумевшим подойти к месту крушения только на следующий день, удалось спасти 21 итальянца, 6 немцев и 1 грека. Все остальные, 4074 человек, погибли.
«Донья Пас», 25 декабря 1987 года
Пассажирский паром «Донья Пас» два раза в неделю следовал по маршруту Манила—Катбалоган—Таклобан и обратно. 20 декабря 1987 года около 22:30 когда большинство пассажиров уснуло, «Донья Пас» столкнулась с танкером «Вектор», который шел из Батаана в Масбат. На «Векторе» находилось 8800 баррелей бензина и прочих нефтепродуктов. При столкновении все они вылились из танкера и загорелись. Выжившие рассказывали о том, что слышали удар и взрыв, которые вызвали панику на пароме. Пытаясь спастись, люди вынуждены были прыгать за борт парома, где на поверхности воды горело разлившееся топливо. «Донья Пас» затонула через два часа после столкновения, танкер «Вектор» — через четыре часа. Оба судна затонули в Табласском проливе, полном акул. Экипаж танкера «Вектор» состоял из 13 человек, на пароме «Донья Пас» было 58 членов экипажа и 4341 пассажир. После катастрофы живыми из воды были извлечены только 26 человек. Окончательное число жертв трагедии составило 4386 человек.
«Цзинь-Юань» и «Тайпин», 27 ноября 1949 года.
Вечером 26 ноября 1949 года китайский грузопассажирский пароход «Тайпин» вышел из Шанхая и взял курс на тайваньский порт Цзюлун. Судно было переполнено беженцами, которые стремились на остров Тайвань спасаясь от наступления Народно-освободительной армии Китая. Ночью погода ухудшилась, пошёл сильный дождь. Около полуночи, неподалёку от островов Чжоушань, в условиях плохой видимости «Тайпин» столкнулся с грузовым пароходом «Цзинь Юань», перевозившим уголь. Оба судна быстро затонули: «Цзинь Юань» почти мгновенно, «Тайпин» — через 15-20 минут. Оказавшийся поблизости австралийский эсминец «Варрамунга» поспешил на помощь, но смог поднять из воды всего 36 человек. Сколько людей погибло на самом деле, неизвестно, так как принятых на борт беженцев фактически никто не считал. В разных источниках указываются цифры от 1000 до 1600 человек при том, что корабль был рассчитан только на 580 человек.
«Вильгельм Густлофф», 30 января 1945 год.
Пассажирский десятипалубный круизный лайнер «Вильгельм Густлофф» как и многие другие корабли в 1944—1945 годах был задействован в операции «Ганнибал». В рамках этой операции из Восточной Пруссии было вывезено морем почти 2 миллиона человек. Все они были беженцами, опасавшимися приближающейся Красной Армии. В свой последний рейс «Вильгельм Густлофф» начал принимать на борт беженцев 22 января 1945. Корабль, рассчитанный на 1500 пассажиров был буквально забит людьми. По современным оценкам на борту находилось не менее 10 500 человек. Около девяти часов советская подводная лодка С-13 зашла со стороны берега, где её менее всего могли ожидать, и, из надводного положения, с дистанции менее 1000 м в 21:04 выпустила первую торпеду с надписью «За Родину», а затем ещё две — «За советский народ» и «За Ленинград». «Вильгельм Густлофф» полностью затонул примерно через час после атаки. Прибывшим на место трагедии спасательным кораблям удалось спасти примерно тысячу человек.
«Kiangya», 3 декабря 1948 года.
Судно «Kiangya» перевозило беженцев спасающихся от гражданской войны в Китае. Официально зарегистрированных на борту пассажиров должно было быть около 2 000 человек. Однако, по рассказам очевидцев, в действительности их было намного больше. Судно шло медленно с большим перегрузом. Недалеко от Шанхая «Kiangya» налетело на морскую мину получив серьёзную пробоину. Большое количество жертв этой трагедии объясняется тем, что в течение нескольких часов суда поблизости просто не знали о катастрофе. Когда они подошли для спасения выживших, извлечь из воды получилось от 700 до 1000 человек. По разным данным количество погибших при крушении «Kiangya» составило от 2700 до 3900 человек.
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