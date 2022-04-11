Почти случившиеся крупные войны

История не терпит сослагательного наклонения. Вот только все мы люди, и иногда просто хочется пофантазировать на тему «что было бы, если бы…». Тем более что зачастую последствия этих «если бы…» весьма серьезные, а на кону оказываются миллионы человеческих жизней. Вот 10 случаев в мировой истории, когда несколько сторон стояли на пороге конфликта, но в последний момент счастливо его избежали.











1. Карибский кризис

2. Франция едва не захватила Австралию

3. Пограничный конфликт на острове Даманский

4. СССР почти захватил Израиль (дважды)

5. Фашодский кризис

6. Блокада Западного Берлина

7. Противостояние Индии и Пакистана

8. Кризисы в Тайваньском проливе

9. Операция Fall Grün

10. Гулльский инцидент