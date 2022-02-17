7 редких советских автомобилей, которые так и не пошли в серийное производство

Перспективные образцы советских автомобилей.

1. ГАЗ-12А

Интересный такой кабриолет ГАЗ-12А.

2. ГАЗ 61-415

ГАЗ 61-415 - первый советский пикап.

3. ГАЗ 67-420

Корпус у ГАЗ 67-420 был из дерева.

4. ВАЗ-2106 «Турист»

ВАЗ-2106 «Турист» для туристов.

5. МЗМА Москвич 400/421

МЗМА Москвич 400/421 самый экономичный автомобиль в прямом смысле.

6. НАМИ-031

Кроха НАМИ-031 в серию так и не пошел.

7. ЗАЗ-971

ЗАЗ-971 выглядит интересно.