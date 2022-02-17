7 редких советских автомобилей, которые так и не пошли в серийное производство

Перспективные образцы советских автомобилей.
В Советском Союзе было сделано много интересных прототипов автомобилей, которые по тем или иным причинам не смогли попасть в серийное производство. Хотя некоторые из них были невероятно перспективными в свое время. Посмотреть на них интересно, хотя бы потому, что каждую из этих машин едва ли вспомнит даже тот, кто успел пожить в СССР.
1. ГАЗ-12А
Интересный такой кабриолет ГАЗ-12А.
Этот опытный образец был создан в 1949 году. Фаэтон создавался на базе правительственного лимузина. Всего было сделано две такие машины. Почему она не пошла в серию или даже в ограниченное производство – остаётся загадкой. Но нельзя не отметить, что выглядит ГАЗ-12А действительно круто.
2. ГАЗ 61-415
ГАЗ 61-415 - первый советский пикап.
Кто бы мог подумать, но в Советском Союзе хотели создать свой собственный пикап. Эта машины была сконструирована в 1940 году. Она имела полный привод и 6-цилиндровый двигатель. К сожалению, грядущая война похоронила данный проект, как и многие другие на отечественном автомобильном рынке.
3. ГАЗ 67-420
Корпус у ГАЗ 67-420 был из дерева.
Даже в годы войны пытались разрабатывать свои автомобили. Вот этот опытный внедорожник сконструировали в 1943 году. Предназначался он для нужд армии и имел полностью закрытый деревянный кузов.
4. ВАЗ-2106 «Турист»
ВАЗ-2106 «Турист» для туристов.
Название этого советского концепта говорит само за себя. Мало того, что этот ВАЗ был пикапом, так у него еще была и раскладная палатка, спрятанная в кузове. К сожалению, в серию эту машину пускать не стали.
5. МЗМА Москвич 400/421
МЗМА Москвич 400/421 самый экономичный автомобиль в прямом смысле.
Прототип, который не попал на конвейер. Машина была собрана в 1947 году. Это должен был быть пятидверный универсал с частично деревянным кузовом. Такое решение было принято из-за необходимости экономить металл. Создано авто было на базе фургона 400-422.
6. НАМИ-031
Кроха НАМИ-031 в серию так и не пошел.
Малолитражный советский автомобиль, созданный в 1957 году. Работать должен был на двухтактном V2 двигателе мощностью 18 лошадиных сил. От проекта отказались на поздней стадии разработки.
7. ЗАЗ-971
ЗАЗ-971 выглядит интересно.
Полноприводной, малолитражный утилитарный автомобиль. Данный ЗАЗ был создан на базе другого автомобиля, а именно – грузовика 3АЗ-970. Впрочем, в его конструкции использовались и элементы из таких моделей как ЗАЗ-965А и 966.
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