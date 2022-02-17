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7 редких советских автомобилей, которые так и не пошли в серийное производство


Перспективные образцы советских автомобилей.

Перспективные образцы советских автомобилей.

В Советском Союзе было сделано много интересных прототипов автомобилей, которые по тем или иным причинам не смогли попасть в серийное производство. Хотя некоторые из них были невероятно перспективными в свое время. Посмотреть на них интересно, хотя бы потому, что каждую из этих машин едва ли вспомнит даже тот, кто успел пожить в СССР.

1. ГАЗ-12А


Интересный такой кабриолет ГАЗ-12А.

Интересный такой кабриолет ГАЗ-12А.

 

Этот опытный образец был создан в 1949 году. Фаэтон создавался на базе правительственного лимузина. Всего было сделано две такие машины. Почему она не пошла в серию или даже в ограниченное производство – остаётся загадкой. Но нельзя не отметить, что выглядит ГАЗ-12А действительно круто.

2. ГАЗ 61-415


ГАЗ 61-415 - первый советский пикап.

ГАЗ 61-415 - первый советский пикап.

 

Кто бы мог подумать, но в Советском Союзе хотели создать свой собственный пикап. Эта машины была сконструирована в 1940 году. Она имела полный привод и 6-цилиндровый двигатель. К сожалению, грядущая война похоронила данный проект, как и многие другие на отечественном автомобильном рынке.

3. ГАЗ 67-420


Корпус у ГАЗ 67-420 был из дерева.

Корпус у ГАЗ 67-420 был из дерева.

 

Даже в годы войны пытались разрабатывать свои автомобили. Вот этот опытный внедорожник сконструировали в 1943 году.
Предназначался он для нужд армии и имел полностью закрытый деревянный кузов.

4. ВАЗ-2106 «Турист»


ВАЗ-2106 «Турист» для туристов.

ВАЗ-2106 «Турист» для туристов.

 

Название этого советского концепта говорит само за себя. Мало того, что этот ВАЗ был пикапом, так у него еще была и раскладная палатка, спрятанная в кузове. К сожалению, в серию эту машину пускать не стали.

5. МЗМА Москвич 400/421


МЗМА Москвич 400/421 самый экономичный автомобиль в прямом смысле.

МЗМА Москвич 400/421 самый экономичный автомобиль в прямом смысле.

 

Прототип, который не попал на конвейер. Машина была собрана в 1947 году. Это должен был быть пятидверный универсал с частично деревянным кузовом. Такое решение было принято из-за необходимости экономить металл. Создано авто было на базе фургона 400-422.

6. НАМИ-031


Кроха НАМИ-031 в серию так и не пошел.

Кроха НАМИ-031 в серию так и не пошел.

 

Малолитражный советский автомобиль, созданный в 1957 году. Работать должен был на двухтактном V2 двигателе мощностью 18 лошадиных сил. От проекта отказались на поздней стадии разработки.

7. ЗАЗ-971


ЗАЗ-971 выглядит интересно.

ЗАЗ-971 выглядит интересно.

 

Полноприводной, малолитражный утилитарный автомобиль. Данный ЗАЗ был создан на базе другого автомобиля, а именно – грузовика 3АЗ-970. Впрочем, в его конструкции использовались и элементы из таких моделей как ЗАЗ-965А и 966.

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7 редких советских автомобилей, которые так и не пошли в серийное производство

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7 редких советских автомобилей, которые так и не пошли в серийное производствоПодписаться на мой Instagram
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