Избавьтесь от травы между тротуарной плиткой за час. Для этого изготовьте очень эффективный гербицид по простому народному рецепту!
В литре горячей воды растворите столовую ложку соли. Перелейте в опрыскиватель или лейку.
Сюда же налейте 1 ст. л. любого моющего средства. Добавьте 1 л столового уксуса.
Пролейте траву.
Через час трава высохнет, «выгорит», и её можно будет просто убрать веником.
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Как избавиться от травы между плиткой
Избавьтесь от травы между тротуарной плиткой за час. Для этого изготовьте очень эффективный гербицид по простому народному рецепту!
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