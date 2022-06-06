Как избавиться от травы между плиткой

Избавьтесь от травы между тротуарной плиткой за час. Для этого изготовьте очень эффективный гербицид по простому народному рецепту!







В литре горячей воды растворите столовую ложку соли. Перелейте в опрыскиватель или лейку.







Сюда же налейте 1 ст. л. любого моющего средства. Добавьте 1 л столового уксуса.







Пролейте траву.







Через час трава высохнет, «выгорит», и её можно будет просто убрать веником.





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