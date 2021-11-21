Почему батон пекут в полоску, и еще 4 наивных вопроса, над разгадкой которых ломал голову каждый

Для чего на батоне надрезы и пупырышки на бутылке.

1. Почему пломбир – в вафельном стаканчике?

Как появились вафельные стаканчики для мороженого в форме конуса.

Стеклянные стаканчики для мороженого.

2. Тайна бутылочной маркировки

Пупырышки на дне бутылки.

3. Для чего нужны полосы на батоне?

Для чего полоски на батоне.

4. Жевательная резинка Turbo – привет из 90-х

Жевательные резинки Turbo - воспоминание из 90-х.

Форма жевательной резинки Turbo повторяет автомобильную шину.

5. Странный крендель

Почему у кренделя такая странная форма.

Руки сложены в молитве .