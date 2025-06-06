11 автомобилей, которые теряют половину стоимости всего за 3 года

После покупки нового автомобиля через небольшой промежуток времени начинается обратный отсчет – авто падает в цене. Но некоторые машины обесцениваются гораздо быстрее, чем другие. Это абсолютно невыгодно для владельцев, ведь при перепродаже «железного коня» не удастся не только вернуть свои деньги, но и придется значительно потерять.
С другой стороны, такая ситуация выгодна для покупателей, ведь они могут приобрести авто с небольшим пробегом по цене в два раза меньше, чем стоит новая машина. Какие же автомобили теряют половину стоимости всего за три года?
1. Mercedes-Benz SL Class
Mercedes-Benz SL Class, комфортный и безопасный/ Фото: edmunds.com
Mercedes-Benz SL Class имеет долгую историю, поскольку первое поколение автомобиля было выпущено в 1950-х годах. Высококлассный кабриолет сочетает в себе незабываемые впечатления от вождения с шикарным салоном, а также имеет набор роскошных функций комфорта и безопасности.
Совершенно новый Mercedes-Benz SL стоит довольно дорого – начиная с 12 600 000 рублей за базовую модель.
К счастью для покупателей подержанных машин, SL – один из самых быстро обесценивающихся автомобилей в линейке Mercedes-Benz. Модель 2021 года можно найти не дороже 7 450 000 рублей.
2. Mercedes-Benz S-Class Cabriolet
Mercedes-Benz S-Class Cabriolet подходит для длительных летних поездок/ Фото: sales.mercedes-olimp-neva.ru
Ничто так не кричит о роскоши, как двухдверная версия роскошного Mercedes-Benz S-класса с откидным верхом, идеально подходящая для длительных поездок летом! Все варианты Mercedes-Benz S-Class очень быстро падают в цене, и кабриолет не является исключением.
После трех лет владения кабриолет S-класса сохраняет лишь около половины своей первоначальной цены, составляющей 11 860 000 рублей без учета опций. Хотя это не самая лучшая новость для тех, кто купил его совершенно новым, резкое падение стоимости превращает подержанный кабриолет S-класса в абсолютную выгодную сделку. Трехлетний экземпляр можно купить за 6 850 000 рублей.
3. Jaguar XF
Новый Jaguar XF стоит около 11 млн рублей/ Фото: autoreview.ru
XF – стильный четырехдверный седан, первоначально выпущенный компанией Jaguar в 2007 году. Автомобиль был разработан как альтернатива BMW 5-й серии или Audi A6. Jaguar предлагает все виды комплектаций своего флагманского седана: от экономичного 2,0-литрового оппозитного четырехцилиндрового двигателя до мощного мотора V6.
Покупателям, желающим приобрести новый XF, придется потратить около 11 000 000 рублей за базовую модель. Для сравнения, машина, которой всего три года, сохранит меньше половины своей первоначальной цены и будет стоить 5 000 000 рублей.
4. Mazda 6
Mazda 6 отличается относительно быстрой амортизацией/ Фото: drom.ru
Mazda представила замену седана Capella 2002 модельного года. С тех пор автомобиль находится в производстве. Последний, третьего поколения, дебютировал в 2012 году и был обновлен шесть лет спустя.
Из-за частых стилистических изменений и обновлений стоимость Mazda 6 резко падает: практически как только автомобиль уезжает со стоянки.
Благодаря быстрой амортизации покупатели сегодня могут приобрести модель второго поколения трехлетней давности «всего» за 2 649 000 рублей. Это значительно ниже рекомендуемой розничной цены в 4 590 000 рублей без учета дополнительных опций.
5. Audi A6
Цена базовой модели Audi A6 составляет около 8,8 млн рублей/ Фото: auto.ru
Audi A6 заслужил репутацию одного из лучших высококлассных седанов на рынке. Впервые он был представлен в середине 90-х годов и с тех пор является важной частью модельного ряда Audi. Немецкий автопроизводитель в настоящее время продает пятое поколение A6. Более того, частые фейслифтинги и стилистические изменения сделали A6 одним из худших экземпляров с точки зрения амортизации.
Стоимость базовой модели последнего поколения A6 начинается от 8 807 000 рублей. В течение первых трех лет автомобиль теряет более половины своей цены и стоит 4 359 000 рублей.
6. Audi A8
Audi A8, агрессивный и высококлассный/ Фото: drive.ru
Стильный A8 – флагманский роскошный седан Audi. Достаточно беглого взгляда на A8, чтобы понять, что тот, кто владеет им, имеет серьезные намерения, поскольку автомобиль выглядит одновременно высококлассно и агрессивно.
Как можно догадаться, A8 быстро теряют свою ценность из-за частых фейслифтингов. Последнее поколение A8 дебютировало в 2018 модельном году и привело к быстрому падению цен на его предшественника.
Цена на новый Audi A8 начинается от 19 700 000 рублей без учета каких-либо опций. Для сравнения, машину, которой всего три года, можно найти менее чем за 8 500 000 рублей.
7. BMW 4-Series
БМВ 4-й серии 2021 года/ Фото: cnet.com
4-я серия БМВ – один из самых красивых автомобилей в своем сегменте. Немецкий автопроизводитель предлагает всевозможные комплектации авто – например, двухдверный кабриолет или высокопроизводительный M4. Как и ранее упомянутый Mercedes Benz S-Class, версия автомобиля с откидным верхом является худшей с точки зрения амортизации.
Стоимость нового BMW 4-Series начинается примерно с 12 000 000 рублей без учета каких-либо опций. Однако машину, которой всего три года, можно приобрести за 6 499 000 рублей – чуть больше половины первоначальной рекомендуемой розничной цены.
8. BMW 7-Series
Новый BMW 7-Series стоит более 18 млн рублей, но быстро дешевеет/ Фото: topgear.com
Первоначально 7-я серия была выпущена как ответ BMW на Mercedes-Benz S-класса. Как и S-класс, BMW 7-й серии – самый совершенный и роскошный седан, созданный автопроизводителем. Он был важной частью модельного ряда BMW с конца 70-х годов. Последнее шестое поколение G11 7-й серии дебютировало в 2016 модельном году.
Естественно, 7-я серия теряет в цене, как только выезжает со стоянки. Фактически за первые три года седан обесценивается более чем на 50 %! Трехлетняя 7-я серия стоит от 9 550 000 рублей, а новая модель продается по цене 18 500 000 рублей за базовую комплектацию.
9. Ford Mustang
Ford Mustang неплохо продается и в США, и в России/ Фото: drom.ru
Самый продаваемый в Америке и неплохо покупаемый в России пони-кар стал еще одной жертвой быстрого обесценивания. Хотя тот факт, что «Мустанг» не сохраняет большую часть своей стоимости, не является хорошей новостью для первоначальных владельцев, резкое падение цен привлекает покупателей подержанных автомобилей.
Выезд из автосалона Ford на новеньком «Мустанге» обойдется как минимум в 7 800 000 рублей. Однако через три года после выпуска «Мустанги» теряют около половины своей первоначальной цены – 4 000 000 рублей. Стоимость продолжает падать, пока автомобилю не исполнится два десятилетия. После этого она снова начинает подниматься.
10. Mini Cooper
Mini Cooper через три года может стоить 3,42 млн рублей против первоначальных почти 6 млн рублей/ Фото: kodixauto.ru
История культового Mini Cooper берет свое начало в 1960-х годах. Автомобиль, несомненно, эволюционировал за последние десятилетия, он даже неоднократно менял производителей. Хотя авто обновляется каждые несколько лет, ДНК оригинального Mini жива и в последних моделях.
Частично из-за частых фейслифтингов и обновлений Mini Cooper XXI века не очень хорошо сохраняет свою ценность. Трехлетние экземпляры можно легко найти чуть больше, чем за половину первоначальной цены: 3 420 000 рублей против 5 990 000 рублей.
11. Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador уменьшается в стоимости на 55% за три года/ Фото: drive.ru
Красивый Lamborghini Aventador – очень дорогая вещь: у дилеров эта модель стоит 99 000 000 рублей! Этот суперкар стоит дороже, чем дома многих богатых людей, но его стоимость обесценивается гораздо быстрее., стоимость Aventador быстро снижается.
Предполагаемая амортизация в 55 % всего за три года уменьшает цену этого авто до 55 000 000 рублей. И хотя Aventador доставляет удовольствие от вождения, но за это приходится платить большие деньги как в начале, так и в дальнейшем.
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