11 автомобилей, которые теряют половину стоимости всего за 3 года

1. Mercedes-Benz SL Class

Mercedes-Benz SL Class, комфортный и безопасный/ Фото: edmunds.com

2. Mercedes-Benz S-Class Cabriolet

Mercedes-Benz S-Class Cabriolet подходит для длительных летних поездок/ Фото: sales.mercedes-olimp-neva.ru

3. Jaguar XF

Новый Jaguar XF стоит около 11 млн рублей/ Фото: autoreview.ru

4. Mazda 6

Mazda 6 отличается относительно быстрой амортизацией/ Фото: drom.ru

5. Audi A6

Цена базовой модели Audi A6 составляет около 8,8 млн рублей/ Фото: auto.ru

6. Audi A8

Audi A8, агрессивный и высококлассный/ Фото: drive.ru

7. BMW 4-Series

БМВ 4-й серии 2021 года/ Фото: cnet.com

8. BMW 7-Series

Новый BMW 7-Series стоит более 18 млн рублей, но быстро дешевеет/ Фото: topgear.com

9. Ford Mustang

Ford Mustang неплохо продается и в США, и в России/ Фото: drom.ru

10. Mini Cooper

Mini Cooper через три года может стоить 3,42 млн рублей против первоначальных почти 6 млн рублей/ Фото: kodixauto.ru

11. Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador уменьшается в стоимости на 55% за три года/ Фото: drive.ru