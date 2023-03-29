Зеленый оазис для вашей квартиры

Так здорово отдыхать в собственном саду в окружении зелени и прекрасных цветов. Но, к сожалению, не у каждого есть такая возможность.

В этом случае необходимо использовать имеющиеся ресурсы. Например, отличной идеей станет организация небольшого сада прямо на балконе или лоджии. На маленькой площади можно легко создать настоящий зеленый оазис, который станет чудесным местом для отдыха после напряженного рабочего дня. Для оформления балкона можно использовать подвесные кашпо, горшки, которые крепятся на балконные перегородки. Добавить еще больше зелени поможет вертикальное озеленения и использование различных лиан.

Посмотрите, как можно преобразовать балкон или лоджию с помощью растений, чтобы воплотить эти идеи в своем доме.

















































































































































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