Читарум — самая грязная река в мире

Река Читарум находится в Западной Яве в Индонези. Она играет важную роль в жизни людей из Западной Явы, и в бассейне реки проживает около пяти миллионов человек. И всё бы ничего, но Читарум называют самой грязной рекой в мире.



Отправляемся в Индонезию, чтобы посмотреть на необычного «рекордсмена» и посмотреть, как живут на берегах такой реки.







1. Река Читарум важна для Индонезии. 28 млн человек так или иначе зависят от неё: это и орошение земель, и электричество, и почти 80 процентов водоснабжения столицы. (Фото Ed Wray):







2. Уровень свинца в реке в 1000 раз превышает уровень предельно допустимой концентрации для питьевой воды. (Фото Ed Wray):







3. В последние годы правительство Индонезии пообещало очистить реку и её притоки, но что-то пока не получается и дело не сдвигается с мертвой точки. (Фото Ed Wray):







4. Вода, загрязненная заводскими отходами вперемешку с пластиком питает реку Читарум. (Фото Ed Wray):







5. Вот отходы с текстильной фабрики — краска, бракованные ткани. Всё сюда. (Фото Ed Wray):







6. Красители с текстильной фабрики придают воде разнообразные оттенки. (Фото Ed Wray):







7. Местные собирают пластик из реки и сдают его. (Фото Ed Wray):







8. Благо, его тут невероятное количество. (Фото Ed Wray):







9. Красота. (Фото Ed Wray):







10. Сзади видны фабрики-заводы, которые сбрасывают все отходы в реку Читарум. Тут же рисовые террасы на воде из этой реки. (Фото Ed Wray):







11. Так выглядит один из притоков самой грязной реки в мире. На деле, это просто ручей с отходами с фабрики. (Фото Ed Wray):







12. Река Читарум, Индонезия, 28 августа 2018. (Фото Ed Wray):







13. Река Читарум убивает почти 60 процентов видов рыб и вызывает проблемы со здоровьем у людей, живущих на её берегах. (Фото Ed Wray):







14. Собиратели пластика из реки таскают его мешками в пункты сдачи. Хоть какой-то доход. (Фото Ed Wray):







15. Здесь же неподалеку трудятся фермеры, орошая свои земли мертвой водой. (Фото Ed Wray):







16. Тем временем, в реку Читарум каналы и притоки несут новые нечистоты. (Фото Ed Wray):







17. Чистых притоков здесь не бывает. Индонезия, август 2018. (Фото Ed Wray):







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