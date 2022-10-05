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Для чего на окна некоторых советских зданий ставили козырьки из бетона


Для чего на окна некоторых советских зданий ставили козырьки из бетона

Советская архитектура - явление сложное и неоднозначное. За период 1917-1991 годов в ней нашел свое отражение широкий перечень архитектурных стилей со всего мира: рационализм, ар-деко, конструктивизм, ампир и брутализм. Конечно же типовая застройка не отличалась каким-то художественным изысками. Однако и в ней с точки зрения архитектуры, ее «инженерной составляющей» было немало интересных решений. Например, загадочные бетонные козырьки, о которых речь пойдет сегодня.

Штука со всех сторон полезная. |Фото: mirfactov.com.

Штука со всех сторон полезная. |Фото: mirfactov.com.

 

Странная бетонная конструкция на окнах некоторых зданий, построенных в годы Советского Союза у многих современных людей, вызовет легкое недоумение. Однако, даже в этом случае становится совершенно очевидно, что необычные бетонные козырьки устанавливались отнюдь не для красоты (уж ей-то типовая застройка точно похвастаться не может!). Вообще в Советском Союзе были «повернуты» на том, чтобы большинство вещей было практичными. Вот и козырьки эти сделаны с одной единственной целью – улучшение проветривания помещения.
Ламеллярный козырек. |Фото: pikabu.ru.

Ламеллярный козырек. |Фото: pikabu.ru.

 

Называется загадочная штуковина – ламеллярный козырек. Сегодня сложно сказать, была ли она придумана именно в СССР.
Чаще всего увидеть такие можно было на зданиях, построенных для большого скопления людей. Например, на козырьки ставились на окна некоторых общежитий, поликлиник и больниц, корпусов учебных учреждений. Благодаря своей форме козырьки работают точно также, как закрылки самолета – они ускоряют движение горячего воздуха вверх, а холодного вниз. Другими словами, организуют тягу.


Выглядит это примерно вот так. |Фото: ya.ru.

Выглядит это примерно вот так. |Фото: ya.ru.

 

Считается, что ударяясь о такую закрылку выходящий из помещения теплый воздух сильно ускоряется и меньше скапливается на пути холодного воздуха. Особенно актуальна данная конструкция была для тех зданий, помещения которых приходится проветривать на регулярной основе по нескольку раз в сутки. Как следствие, ламеллярный козырек позволял значительно ускорить проветривание. Хорошо это было еще и тем, что люди, оказавшиеся в комнате, меньше времени проводили на потенциально опасном сквозняке.
Работает примерно как закрылка. ¦Фото: newsbel.by.

Работает примерно как закрылка. ¦Фото: newsbel.by.

 

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Для чего на окна некоторых советских зданий ставили козырьки из бетона

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Для чего на окна некоторых советских зданий ставили козырьки из бетонаПодписаться на мой Instagram
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