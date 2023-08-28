Самые удивительные праздники мира

Фольклор и традиции собрались в подборку фотографий из самых странных фестивалей на пяти континентах.







Состязания в горах Шотландии. Участник игр, одетый в традиционный шотландский килт, состязается в метании молота, в конкурсе который проводится в Гленфиннане. Традиционные шотландские игры состоят из состязаний, танцев, еды и напитков, чтобы отдохнуть от трудовых будней.







Белтейн Фестиваль Огня, Шотландия. “Кельты” с оголенными торсами поднимают факелы во время Фестиваля огня Белтейн, рядом с Карлтон Хилл, в Эдинбурге. Эти ежегодные народные гуляния являются современным возрождением древнего кельтского празднования прихода лета.







Праздник голых мужчин. Hadaka Matsuri (в буквальном смысле, праздник голого мужчины) в Окаяма, Япония, является традиционным фестивалем, который празднуется уже 1200 лет. Снимок был сделан в зимний период, температура около 9 градусов. Мужчины ныряют в ледяную воду, проходя обряд очищения.







Вегетарианский фестиваль, Таиланд. Верующие храма на Bang Neow, участвуют в параде вегетарианского фестиваля на острове Пхукет в Таиланде, втыкают оружие в себя, в знак протеста. Китайские иммигранты дали начало этой даосской церемонии в 1825 году, когда люди, верящие в бога, ели вегетарианскую пищу, чтобы спастись от эпидемии.







Праздник кур в Уэйн, штат Небраска. Мужчины, одетые, как куры, готовятся выступить на Курином Шоу. Каждое лето, Уэйн – город в штате Небраска, чествует этих птиц целым рядом мероприятий: танцы с крупнейшими курицами в мире, насесты для куриц из цемента, украшенные местными художниками и, к огорчению птиц-покровителей торжества, гонка, побеждает в которой тот, кто съест больше куриных крылышек.



