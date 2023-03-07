Как стать Мымрой и начать распугивать мужчин

У каждой женщины есть секретный возраст, когда мужчины ей становятся безразличны. И в интимном смысле, и вообще. У одних это происходит ближе к пенсии, у других немного раньше, а третьи вовсе решают это к тридцати. Определяется такая женщина, плюнувшая на мужчин, на раз.







Главный признак — она тетка! С плохой прической, усталыми глазами и отложениями в ненужных местах. Нудная, ворчливая, и с обрезанными крыльями. Что с ней произошло? Вступила в возраст, когда мужчины не нужны, сдалась под грузом обид и разочарований.



Почему возраст секретный? Потому, что женщина никому о нем не рассказывает, кроме разве что самых упоротых феминисток. Вы же никогда не видели женщину, которая собрала бы всех в кружок, и оповещала о своем разочаровании в мужчинах. Это попросту неприлично. Хотя что-то мне подсказывает, что и такие бывают.



Как же понять, что такое случилось? Женщина как будто покрывает свое сердце железом. Сила ее боли такова, что она решает никому больше к нему не подпускать. Она перестает доверять мужчинам, искать мужчин и даже в мыслях не хочет представить, что есть мужчина, который готов в нее влюбиться. Расплата за спокойствие ледяного сердца очень велика. Мымру из служебного романа помните? Вот, это она.



— Причем тут сердце? — спросит кто-то. Мужчины — это же в основном про другой орган. Можно спокойно их пользовать, не испытывая никаких душевных мук. Я бы, может, и согласилась. Но ведь у женщины сердце всегда причем, правда?



Вы когда-нибудь замечали, что влюбленная женщина привлекательнее даже на расстоянии? Даже когда не видит возлюбленного, а общается с ним звонками и смс-ками. Секс у нее в голове, а хорошеет в реальности? Как так?



А все потому, что любовь и страсть действительно готовы творить с нами чудеса. Омолаживать, делать красивыми. Но происходит это только с теми, кто в любовь верит. Остальным так и придется доживать свой век тетками. И дело даже не в морщинах, а в вековой пыли разочарований в глазах.



Так что если меня спросят, до какого возраста женщине нужны мужчины, я скажу — до последнего вздоха. Знаю что больно, что иногда страшно тяжело, и чувствуешь пустоту, и разочарование, и готов уже обрастить свое сердце льдом, лишь бы этого не было… Но — нельзя. Не теткой же умирать.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram