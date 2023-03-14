Продукты против боли

От хронических болей страдают сотни миллионов людей на планете. Боль можно снять таблетками, но таблетки вызывают привыкание и имеют побочные эффекты. Постоянный их прием делает их неэффективными в борьбе с болями. Однако есть продукты, которые способны справляться или предупреждать различные виды болей. Расскажем о некоторых из них.
1. Вишня.
Тип боли: артрит, мышечные боли.
Дозировка: 45 грамм ежедневно.
В вишне содержатся антоцианы, которые придают ей рубиновый оттенок, а также снимают болевой синдром, блокирую воспалительные процессы. Конечно, вишня не снимет боль полностью, но если сочетать ее с противовоспалительными мазями, например такими как Долобене, эффект будет усилен.
2. Имбирь.
Тип боли: мигрень, артрит, боли в мышцах.
Дозировка: ¼ чайной ложки ежедневно.
Этот пряный корень может ослабить морскую болезнь и тошноту. Но это не единственная причина, по которой нужно употреблять этот корень. Имбирь может облегчить приступ мигрени, боли при артрите и боли в мышцах.
3. Лосось, сельдь, сардины.
Тип боли: боли в спине, шее, суставные боли.
Дозировка: кусочек рыбы каждую неделю.
Употребление в пищу рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может помочь снизить боли в спине. Боли в спине зачастую связаны с проблемами в межпозвоночных дисках. Рыба транспортирует важные питательные вещества, полезные для позвонковых дисков.
4. Куркума.
Тип боли: больные суставы, колиты.
Дозировка: 1 столовая ложка ежедневно.
Эта пряность использовалась в аюрведической медицине для улучшения пищеварения. Противовоспалительные свойства куркуме дает вещество куркумин. Куркума защищает ткани и суставы от воспаления и благотворно влияет на нервные клетки.
5. Йогурт.
Тип боли: проблемы с кишечником.
Дозировка: 200 грамм ежедневно.
Очень много людей страдают болями в кишечнике и желудке. Натуральный йогурт содержит полезные бактерии, которые помогут снять боль и вздутие живота.
6. Кофе.
Тип боли: головные боли.
Дозировка: две чашки в день.
Кофе не только бодрит и помогает проснуться. Кофе – отличное лекарство. Кофеин, благодаря своему действию на сосуды, способен снизить головные боли.
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