Интересные идеи оформления колодца на даче

Колодцы являются неотъемлемыми элементами загородного ландшафта. Узнаем как их можно красиво оформить.







Времена, когда колодцы повсеместно использовались по своему прямому назначению, некоторым из нас знакомы лишь понаслышке. И все же ни централизованное водоснабжение, ни бурение скважин, наверное, никогда полностью не отменят и не заменят этих — когда-то обыденных и привычных — элементов загородного ландшафта.



Оформление колодца

Правильные аксессуары

Используем цвет

Цветочное убранство

В поиске гармонии

Правильные аксессуары

Колодцы с древних времен наделялись магической силой: в них видели врата в иные миры, их использовали при проведении различных обрядов и ритуалов. Сегодня мы уже не помним о символизме колодцев, да и воду чаще всего берем из крана, но на дачах эти сооружения все равно появляются — пусть и в качестве декорации. Ну а если ваш колодец еще и служит источником живительной влаги — тем больше причин сделать его не только удобным, но и красивым. Как? Есть идея! И даже не одна...Если сейчас и копают колодцы, то для их обустройства чаще всего используют бетонные кольца, опуская их в шахту. Такое же кольцо венчает сооружение, отнюдь не украшая его своим видом и унылым серым цветом. А если покрасить?Согласитесь: в таком ярком исполнении даже простое бетонное кольцо смотрится весьма выразительно! При том, что подобный вариант декора предельно прост в исполнении и укладывается даже в самый скромный бюджет. А вот еще удивительно красивая идея:Обратите внимание на контрастные сочетания и сочные, чистые оттенки. Добавим белого — и солнечное настроение обеспечено. Хотите создать на даче средиземноморскую атмосферу? Воспользуйтесь этой задумкой!В художественно одаренных натурах вид белого листа (полотна, стены и так далее — нужное подчеркнуть), вероятно, сразу же пробуждает жажду творчества. И рождаются вот такие шедевры:Но даже при отсутствии явных живописных талантов огорчаться не стоит: можно ведь сделать роспись по трафарету, или создать геометрический узор, или вдохновиться на абстрактные картины — все в ваших руках! Понравилась идея? Вам и кисти в руки!А можно оставить колодец нарочито простым, даже грубоватым — на таком фоне особенно эффектно смотрятся цветы.Да, конечно, цветочное оформление — идея, скорее, для декоративных колодцев. Сложно представить, как черпать воду из сооружения, пышно украшенного зеленью и всевозможными цветами.Но если в источнике воды вы не нуждаетесь, а колодец на участке построить все-таки хочется, то возможно, именно цветочный декор поможет удачно вписать его в существующий дачный ландшафт. И что особенно ценно: для оформления отлично подойдут контейнерные растения, а это возможность «примерить» те или иные сочетания, «поиграть со стилем», поискать верные цветовые решения, меняя композицию по своему вкусу и настроению.А еще можно посадить рядом с постройкой вьющиеся многолетние или однолетние растения, позволив им оплетать конструкцию. Главное — не потерять сам колодец за выразительным живым декором!Из чего же, из чего же, из чего же...Материал, из которого сделан колодец, непременно должен сочетаться с окружением. Так, рядом с деревянным домом колодец в виде простого сруба будет смотреться наиболее естественно.Обратите внимание: традиционные для некоторых северных регионов колодцы-«домики» удобны и практичны. Если вы своим источником намерены регулярно пользоваться, особенно в зимнюю пору, двускатная крыша избавит от утомительной расчистки после каждого снегопада.И еще один практический аспект: если на даче отдыхают дети, сделайте ограждение повыше, чтобы малыш не мог перегнуться через край, пытаясь узнать, что же там — внизу. И непременно позаботьтесь, чтобы колодец хорошо закрывался, и открыть его детским ручкам было не по силам.Возвращаясь к материалам для строительства колодцев, не могу не поделиться такой вот оригинальной идеей:Да, возможно, березовые бревна с корой недолговечны — но как колоритна подобная постройка! Ну а тем, кто любит монументальные сооружения, созданные, что называется, «на века», больше по вкусу придется, вероятно, кирпичный или каменный колодец.И не обязательно ведь строить его полностью из натурального камня — можно облицевать основу, имитируя каменную кладку.Все-таки настоящие каменные колодцы — довольно колоритные сооружения. При всей их безусловной оригинальности и прочих достоинствах, уместными они окажутся далеко не вездеДля кирпичного колодца удачным решением станет оформление прилегающей территории при помощи камней. Помимо прочего, это практично: здесь нет луж и раскисшей земли, которая липнет к ногам. Впрочем, удобные подходы стоит продумывать заблаговременно, обустраивая любой колодец.А если монументальное строение кажется вам слишком пафосным, громоздким или не совсем уместным в окружающей обстановке, сгладить впечатление поможет чувство юмора и оригинальный декор.Как бы ни выглядел ваш колодец, для каких бы целей вы его ни строили, задуманного эффекта вы добьетесь лишь в случае, если удалось достичь гармоничного сочетания постройки с тем, что ее окружает. Возможно, отыскать такое сочетание не слишком легко — но дело того стоит. Взгляните, как совсем простой — без всяких изысков — колодец становится неотъемлемой частью внутреннего дворика. Исключительно за счет правильного оформленияИзящный резной колодец на следующем фото притягивает взгляды, восхищая искусной работой мастера. На фоне деревянной церкви, стоящей неподалеку, он смотрится очень органично и естественно.Детали — очень важная часть оформления колодца. Здесь тоже много нюансов, мы с вами остановимся лишь на одном — емкости для воды. Что это будет? Возможно, обычное оцинкованное ведро — наиболее практичный вариант для колодца, который постоянно используется в хозяйстве. Но даже ведро может быть нарядным — взгляните:Намного колоритнее выглядит деревянная бадейка. Только учтите: если вы намерены использовать ее по назначению — поднимать воду из колодца, — неплохо бы найти хорошего мастера, знающего секреты изготовления подобных изделий. Чтобы и не протекала она, и не сгнила от постоянного контакта с влагой, и вкус воды не портила.Если колодец у вас декоративный — используйте ведро в качестве контейнера для цветов. Можно просто поставить в него горшок с цветущим растением, можно насыпать грунт и высадить однолетники — фантазируйте!