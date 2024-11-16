Зеркальный домик класса «люкс», меняющий свой облик в течение дня

Когда создатели крошечных домов дают волю своим фантазиям, то их модели превращаются поистине в восхитительное зрелище. Примером такого архитектурного достижения является «Золотой крошечный дом», поражающий своим золотистым стеклянным фасадом и продуманным дизайном. Созданный Яаком и Андреасом Тийк, основателями эстонской архитектурно-строительной компании ÖÖD House, он сочетает в себе простоту, современную роскошь, практичность и максимальную функциональность на более чем миниатюрной площади.
«Золотой крошечный дом» класса Люкс, меняющий свой облик в течение дня (концепт ÖÖD House).
Необязательно крошечный дом должен предусматривать деревянный или стальной фасад. Когда за дело берутся креативные архитекторы и дают волю своим фантазиям, подобные строения могут стать поистине роскошным убежищем, которое одинаково хорошо впишется как в самый экзотический природный ландшафт, так и в городской пейзаж. Чего только стоит Golden Tiny House («Золотой крошечный дом»), спроектированный эстонской архитектурно-строительной компанией ÖÖD House, основателями которой являются два брата – Яак и Андреас Тийк.
Инновационное стекло с зеркальным напылением адаптируется под окружающую среду (дизайн-проект Golden Tiny House).
Интересный факт: Чтобы получилось поистине уникальное убежище, которое будет гармонировать как с живописной природой, так и городским окружением, пришлось отдельно разрабатывать состав стекла и делать его на заказ. Но такие траты оказались не напрасными. Мерцающее стекло спроектировано таким образом, чтобы оно могло менять свое свечение в течение дня и ночи, а также в зависимости от изменчивой погоды и времени года. Оно способно плавно адаптироваться к динамичному окружению, меняя восприятие всего дома, при этом неизменно открывая прекрасные виды на живописный ландшафт. При этом стекло является еще и энергоэффективным, поскольку дом имеет большую площадь остеклении (3 из четырех фасадов).
Золотистые тона и отражающие поверхности делают Golden Tiny House более респектабельным (цифровая визуализация).
Задний фасад Golden Tiny House облицован натуральным деревом (рендеринг). | Фото: homecrux.com.
«Золотой крошечный дом», состоящий из стальной конструкции и стекла, полностью собирается на производстве и доставляется на место в готовом к проживанию виде. Будущему домовладельцу остается лишь обзавестись участком и подготовить устойчивое основание. Это может быть бетонная платформа, столбы, сваи или любая другая опорная конструкция.
Непрозрачные окна и плотные шторы обеспечат полную конфиденциальность (дизайн-проект Golden Tiny House).
Несмотря на то, что домик имеет более чем скромные размеры (7,6 на 3 м), его обустройству остается лишь позавидовать. Мало того, что все отделочные материалы являются экологичными и имеют соответствующие сертификаты, все они относятся к премиум-классу. Как и мебель, сантехническое оборудование и аксессуары, производителем которых является известная лондонская компания Buster & Punch.
Спальня в «Золотом крошечном доме» (цифровая визуализация). | Фото: newsweek.com.
Если же говорить об организации внутреннего пространства, то большую его часть отдали под обустройство спальной зоны. Роскошная двуспальная кровать с двух сторон окружена стеклом, но это никак не влияет на конфиденциальность, поскольку его покрытие не дает возможность уличным зевакам заглянуть внутрь домика. А для тех, кто любит подольше поспать, предусмотрены плотные шторы, которые не дадут солнечным лучам разбудить с утра пораньше. Также они спасут от светового загрязнения, если домик будет находиться в черте города.
Зона гостиной Golden Tiny House излучает умиротворение и комфорт (концепт). | Фото: thesun.co.uk.
Помимо спальни в Golden Tiny House имеется гостиная с дизайнерскими креслами и оригинальным столиком, отлично оборудованный кухонный уголок и благоустроенная ванная комната. Яак Тийк, один из разработчиков и соучредитель ÖÖD House, сказал: «Каждая деталь «Золотого крошечного дома» была создана с целью создать действительно особенное место, которое предлагает не только уникальное жизненное пространство, но и само по себе является произведением искусства».
Благоустроенная кухонная зона Golden Tiny House (дизайн-проект). | Фото: newsweek.com.
Еще одним плюсом модели, которую планируют выпустить не более 79 штук, является ее портативность. Эти роскошные жилища можно не только получить практически в любой стране мира, но и перевозить с места на место, устанавливая хоть среди экзотических джунглей, хоть в сердце пустыни. Единственное, что может остановить, так это его цена, стартующая от 250 тыс. долларов. Она может возрасти в том случае, если заказчик пожелает иметь автономные системы жизнеобеспечения или решит заменить отделку, мебель, оборудование.
Изысканная ванна комната Golden Tiny House (концепт ÖÖD House). | Фото: newatlas.com.
После того как компания ÖÖD House представила дизайн-проект, поступило более 100 запросов, что превышает запланированное производство «Золотых крошечных домиков» и говорит о высоком спросе на это эксклюзивное предложение. Больше всего заинтересованы в этой модели туристические операторы и отельеры, мечтающие разместить 5-звездочные номера посреди природы, чтобы предложить путешествующим захватывающий опыт в более чем потрясающей обстановке.
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