С нами не соскучишься!

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Королевская
    Тогда нельзя готовить в алюминиевой посуде и есть алюминиевыми приборами. Странно, но всё советское поколение выросло...Зеркальная или ма...
  • Александр Киевская Русь
    Ничего не попишешь= девушки красавицы!50 девушек Джеймс...
  • Вовладар Даров
    Давно уже известно, что фольга вредна организму человека, вернее пища приготовленная в фольге в духовке!!!!Зеркальная или ма...

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

NaVoTe.ru хочет показать вам, как природа удивительным образом утилизирует человеческие постройки.

В устье реки Янцзы у восточного побережья Китая есть маленький остров,а на острове — рыбацкий посёлок, давным-давно оставленный жителями. Постепенно, день за днём, ползучие растения, такие как плющ, покрывали стены домов, пока вся деревенька Хату Ва не поросла зелёным покрывалом. Жители острова оставили его после экономического переворота, случившегося в Китае, вследствие чего добыча рыбы вручную стала невыгодным занятием. Природа отвоевала обратно свою территорию и превратила деревушку в сказочную страну гномов.

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

6

7

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх