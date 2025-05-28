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16 лучших изобретений женщин

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина. И есть все шансы, что эти люди желаемое получат, ведь сегодня женская эмансипация делает свои последние шаги. В 2013 году впервые в истории РАН пост ее вице-президента заняла женщина – Талия Хабриева.

А в Арабских Эмиратах в феврале этого года кабмин расширился ещё на два места, которые теперь занимают женщины: министр толерантности и министр счастья.

Такие события – отличное доказательство того, что женские руки отлично управляются не только с посудой и шваброй. В честь сегодняшнего праздника мы вспомнили, женщин, которым удалось развеять устойчивый стереотип, что двигатели прогресса – это мужчины.

16 лучших изобретений женщин


16 лучших изобретений женщин

Астролябия. Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 г. до н. э.

16 лучших изобретений женщин

Розовое шампанское. Николь Барбье Клико в 1808 году разработала технологию «ремюажа», благодаря которой шампанское за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным, возымела настоящий успех, значительно улучшив качество напитка.

16 лучших изобретений женщин

Циркулярная пила. Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распилом бревен специальной пилой с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббитт подумала, что это пустая трата энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности.


16 лучших изобретений женщин

Перископ для подводных лодок. С помощью этого прибора, который запатентовала в 1845 году Сара Мэтер, определяют расстояние до наблюдаемых объектов.

16 лучших изобретений женщин

Мясные консервы. В 1873 году на всемирной выставке в Вене наша соотечественница Надежда Кожина продемонстрировала способ приготовления мясных консервов, за что и получила медаль.

16 лучших изобретений женщин

Посудомоечная машина. Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина Кокрейн создала машину, которая только моет посуду, а не бьет. Это произошло в 1886 году, но только спустя 40 лет, устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.

16 лучших изобретений женщин

Бюстгальтер. Эта деталь женского гардероба была запатентована Эрмини Кадоль во Франции в 1889 г. В своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название «le Bien-Etre» («благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, а сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету.

16 лучших изобретений женщин

Снегоуборочная машина. Чистота должна быть не только в доме, но и на улицах, решила обычная секретарша Синтия Вестовер и собрала прадедушку современных машин для чистки улиц от снега в 1892 году.

16 лучших изобретений женщин

Стеклоочистители. Первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году. Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и сгребать снег с ветрового стекла.

16 лучших изобретений женщин

Фильтр для кофе. Благодаря Мерлитте Бенц любители посидеть за чашечкой кофе избавлены от утомительной процедуры по приготовлению порции другой-третьей. Первый фильтр-конус для кофе Мерлита скрутила собственноручно из листка ученической тетради с 1909 году.

16 лучших изобретений женщин

Глушитель для автомобиля. Этот акустический фильтр изобрела Эль Долорес Джонс в1917 году, после чего мир вокруг нас стал чуть тише.

16 лучших изобретений женщин

Подгузники. Усталая мама и домохозяйка Марион Донованв 1917 году села за швейную машинку с душевой занавеской и, после нескольких попыток, создала водонепроницаемые покрытия для подгузника. В отличие от резиновых ползунков, которые уже были на рынке, дизайн Донован не вызывает опрелостей и не жал кожу ребенка.

16 лучших изобретений женщин

Шоколадное печенье. Во время приготовления печенья по классическому рецепту Рут Уэйкфилд в 1930 году, пошла на эксперимент, растопив плитку шоколада и добавив его в тесто. Получилось очень вкусное печенье, которое позже Рут с мужем запустили в серийное производство.

16 лучших изобретений женщин

Wi-Fi. Хэди Ламарр получила скандальную славу после того как снялась в фильме чехословацкого режиссера Густава Махатого, где впервые в истории кино была откровенная сцена сексуального характера, за что Адольф Гитлер назвал ее врагом Третьего рейха, а римский папа Пий XII призвал добрых католиков не смотреть фильм. Но Хэди увлекалась не только кино. В 1941 году она запатентовала секретное средство связи, которое динамически изменяло частоту вещания, чтобы затруднить перехват противником. С 1962 года это устройство использовалось в американских торпедах, а ныне используется в мобильной связи и WiFi.

16 лучших изобретений женщин

Бронежилет. В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела синтетический материал кевлар, который пять раз сильнее стали. Ее изобретение спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным. Кевлар стал основой для пуленепробиваемых жилетов.

16 лучших изобретений женщин

Силикон. Скульптор Патрисия Биллингс поставила себе задачу создать такую цементную добавку, которая бы предотвращала ее творения от разрушений. После нескольких лет экспериментов, в 1970 году, она, наконец достигла своей цели, изобретя нерушимую штукатурку. Вскоре после этого Биллингс обнаружила, что материал был к тому же удивительно устойчив к огню.

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