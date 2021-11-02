7 грандиозных строек последних лет, которые в будущем назовут Чудесами Света

Строиться самое большое здание в мире.

1. Международный аэропорт Аль-Мактум

Откроется аэропорт уже в этом году.

2. Поворот китайских рек на север

Мечта Мао начала осуществляться.

3. Dubailand

Парк Dubailand станет самым большим в мире.

4. London Crossrail

Амбициозный проект London Crossrail.

5. Королевская башня в Джидде

Это будет самое высокое здание в мире.

6. Путепровод Гонконг - Чжухай – Макао

Экономика Китая очень зависит от подобных проектов.

7. Международный аэропорт Пекина

Может стать вторым по величине.