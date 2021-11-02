7 грандиозных строек последних лет, которые в будущем назовут Чудесами Света


Строиться самое большое здание в мире.

Строиться самое большое здание в мире.

На протяжении всей своей истории люди строили. Дома, инженерные конструкции, настоящие чудеса света. Строительство во многом определяло облик цивилизации. С развитием технологий строительные проекты становились все более масштабными, и современность в этом плане не исключение.

1. Международный аэропорт Аль-Мактум


Откроется аэропорт уже в этом году.

Откроется аэропорт уже в этом году.

 

Полностью сдан в эксплуатацию этот грандиозный аэропорт в Дубае будет уже в 2018 году. Аэропорт является самым большим в мире сразу по нескольким параметрам: пропускная способность, сложность инфраструктуры, общая площадь. Начали строительство еще в 2010 году. Проект тогда оценили в 82 млрд долларов. Сейчас в нем пять полос и четыре корпуса, которые готовы принимать одновременно 200 самолетов и 400 тысяч тонн груза. За год аэропорт сможет обслуживать 160 млн пассажиров.

2. Поворот китайских рек на север


Мечта Мао начала осуществляться.

Мечта Мао начала осуществляться.

 

Китай всерьез занялся поворотом рек в своих северных регионах. Пока речь идет о работе с тремя водными артериями протяженностью 1 300 км. Повернув реки, правительство Китая хочет обеспечить водой наиболее засушливые регионы Поднебесной. Строить каналы для реализации грандиозного проекта начали еще в 2002 году.
Инициатива коснется четырех крупнейших рек страны - Янцзы, Хуанхэ, Хайхэ и Хуайхэ. Стоит этот проект 78 млрд долларов.

3. Dubailand


Парк Dubailand станет самым большим в мире.

Парк Dubailand станет самым большим в мире.

 

Речь идет о строительстве самого большого парка развлечений в мире. Находиться он будет в Дубае. На проект выделено 64 млрд долларов и площадь в 185 кв.км. По подсчетам специалистов, парк сможет принимать каждый год до 200 тысяч посетителей. Там же будет построен самый большой отель в мире, который рассчитан по проекту на 6 500 номеров. Завершить стройку планируют в 2025 году.

4. London Crossrail


Амбициозный проект London Crossrail.

Амбициозный проект London Crossrail.

 

Строительство городских и пригородных железнодорожных путей в Лондоне – это один из сложнейших инфраструктурных проектов последних лет. До 2020 года планируется построить еще 42 километра тоннелей и около 40 новых станций. Уже сегодня проект London Crossrail является крупнейшей строительной инициативой Европы. Стоит амбициозный проект 23 млрд долларов.

5. Королевская башня в Джидде


Это будет самое высокое здание в мире.

Это будет самое высокое здание в мире.

 

Высочайшее в мире здание строится в 32 километрах от города Джидда (Саудовская Аравия). Высота небоскреба составит 1 007 метров. Если проект завершится успешно, то это будет первое здание в истории человечества, высота которого превысит 1 километр. В башне будет 167 этажей. На данный момент строительство уже перевалило за полсотни этажей. Стоит проект около 20 млрд долларов.

6. Путепровод Гонконг - Чжухай – Макао


Экономика Китая очень зависит от подобных проектов.

Экономика Китая очень зависит от подобных проектов.

 

Китай вложил 17.1 млрд долларов США в строительство подводных тоннелей в одном из важнейших регионов для своей экономики. Именно здесь расположены три крупнейших мегаполиса Поднебесной. Мосты и тоннели проложены через залив, по которому ходит достаточно интенсивный морской трафик.

7. Международный аэропорт Пекина


Может стать вторым по величине.

Может стать вторым по величине.

 

Наконец, стоит упомянуть про еще один грандиозный аэропорт, который появится в Пекине в 2025 году. Его стоимость была оценена в 13 млрд долларов. Не трудно догадаться, что этот комплекс, войдет в десятку, а возможно и в пятерку самых больших аэропортов современности.

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7 грандиозных строек последних лет, которые в будущем назовут Чудесами Света

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7 грандиозных строек последних лет, которые в будущем назовут Чудесами СветаПодписаться на мой Instagram
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