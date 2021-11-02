7 грандиозных строек последних лет, которые в будущем назовут Чудесами Света

Строиться самое большое здание в мире.
На протяжении всей своей истории люди строили. Дома, инженерные конструкции, настоящие чудеса света. Строительство во многом определяло облик цивилизации. С развитием технологий строительные проекты становились все более масштабными, и современность в этом плане не исключение.
1. Международный аэропорт Аль-Мактум
Откроется аэропорт уже в этом году.
Полностью сдан в эксплуатацию этот грандиозный аэропорт в Дубае будет уже в 2018 году. Аэропорт является самым большим в мире сразу по нескольким параметрам: пропускная способность, сложность инфраструктуры, общая площадь. Начали строительство еще в 2010 году. Проект тогда оценили в 82 млрд долларов. Сейчас в нем пять полос и четыре корпуса, которые готовы принимать одновременно 200 самолетов и 400 тысяч тонн груза. За год аэропорт сможет обслуживать 160 млн пассажиров.
2. Поворот китайских рек на север
Мечта Мао начала осуществляться.
Китай всерьез занялся поворотом рек в своих северных регионах. Пока речь идет о работе с тремя водными артериями протяженностью 1 300 км. Повернув реки, правительство Китая хочет обеспечить водой наиболее засушливые регионы Поднебесной. Строить каналы для реализации грандиозного проекта начали еще в 2002 году. Инициатива коснется четырех крупнейших рек страны - Янцзы, Хуанхэ, Хайхэ и Хуайхэ. Стоит этот проект 78 млрд долларов.
3. Dubailand
Парк Dubailand станет самым большим в мире.
Речь идет о строительстве самого большого парка развлечений в мире. Находиться он будет в Дубае. На проект выделено 64 млрд долларов и площадь в 185 кв.км. По подсчетам специалистов, парк сможет принимать каждый год до 200 тысяч посетителей. Там же будет построен самый большой отель в мире, который рассчитан по проекту на 6 500 номеров. Завершить стройку планируют в 2025 году.
4. London Crossrail
Амбициозный проект London Crossrail.
Строительство городских и пригородных железнодорожных путей в Лондоне – это один из сложнейших инфраструктурных проектов последних лет. До 2020 года планируется построить еще 42 километра тоннелей и около 40 новых станций. Уже сегодня проект London Crossrail является крупнейшей строительной инициативой Европы. Стоит амбициозный проект 23 млрд долларов.
5. Королевская башня в Джидде
Это будет самое высокое здание в мире.
Высочайшее в мире здание строится в 32 километрах от города Джидда (Саудовская Аравия). Высота небоскреба составит 1 007 метров. Если проект завершится успешно, то это будет первое здание в истории человечества, высота которого превысит 1 километр. В башне будет 167 этажей. На данный момент строительство уже перевалило за полсотни этажей. Стоит проект около 20 млрд долларов.
6. Путепровод Гонконг - Чжухай – Макао
Экономика Китая очень зависит от подобных проектов.
Китай вложил 17.1 млрд долларов США в строительство подводных тоннелей в одном из важнейших регионов для своей экономики. Именно здесь расположены три крупнейших мегаполиса Поднебесной. Мосты и тоннели проложены через залив, по которому ходит достаточно интенсивный морской трафик.
7. Международный аэропорт Пекина
Может стать вторым по величине.
Наконец, стоит упомянуть про еще один грандиозный аэропорт, который появится в Пекине в 2025 году. Его стоимость была оценена в 13 млрд долларов. Не трудно догадаться, что этот комплекс, войдет в десятку, а возможно и в пятерку самых больших аэропортов современности.
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