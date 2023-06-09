10 продуктов, которые вызывают вздутие, и на время превращают в Колобка

Вздутие живота представляет собой не только малоприятное явление в плане внутренних ощущение, но еще и крайне неэстетичное. Причиной возникновения недуга становятся газы, которые образовываются в кишечнике. Если не хотите время от времени превращаться в Колобка и кривиться, видя свое отражение в зеркале, внимательно ознакомьтесь со списком продуктов, вызывающих вздутие.
Ощущение переполненности появляется по нескольким причинам:
• Употребление ряда продуктов, которые плохо усваиваются либо в тандеме друг с другом формируют «атомную бомбу».
• Быстрое поглощение пищи, из-за чего в желудок попадает большое количество воздуха.
Чтобы вздутие не становилось вашим спутником по жизни, нужно следить не только за скоростью поедания, но и за своим рационом. Novate.ru предлагает список из нескольких продуктов, от которых стоит отказаться, если вы отправились на свидание, надели обтягивающее платье или просто не хотите испытывать дискомфорт.
1. Хлебобулочные изделия
В состав хлеба и булочек входят дрожжи. / Фото: Womenstime.ru
Когда речь идет о диете либо правильном питании, первое, что эксперты советуют исключить из своего рациона – это хлебобулочные изделия. Выпечка из пшеничной муки очень вкусная, но при этом наносит больше вреда, чем пользы. Кроме того, классический рецепт хлеба и булочек предполагает наличие в составе сахара и дрожжей, которые способствуют возникновению газообразования. Если вы не хотите исключать хлеб из своего рациона, покупайте черный, серый или цельнозерновой – в их составе нет дрожжей, поэтому они являются полезной альтернативой различным хлебобулочным изделиям.
2. Газированная вода
В газированных напитках много сахара. / Фото: Vsedavlenie.ru
Обычная газированная вода, которую вы привыкли покупать в магазине, также является не очень полезной. Обогащенные углеводами напитки приводят к тому, что в желудке скапливаются газы, и он на несколько часов увеличивается в объеме. Вздутие сопровождается тяжестью, дискомфортом и прочими неприятными ощущениями. Не стоит забывать и о том, что газированная вода чаще всего представляет собой сладкий напиток, который содержит в составе огромное количество сахара. Он, увы, не уйдет из организма по истечению двух-трех часов, а отложится где-то в районе талии.
3. Продукты из фритюра
Фритюр является вредным для здоровья. / Фото: Dolgo-jv.ru
Чипсы, картофель фри и прочий фастфуд, приготовленный в промышленных масштабах, хоть и вкусный, но очень вредный. Все об этом знают, но все равно продолжают употреблять его в огромном количестве. Как результат – вздутие и неприятные ощущения в животе. Такие последствия появляются из-за того, что в составе подобных продуктов содержится соль, сахар, специи, консерванты, химические добавки и пр. вещества, которые не приносят никакой пользы здоровью. Ко всему прочему, в фастфуде много трансжиров, которые могут стать причиной появления воспалений в желудке.
4. Кисломолочные продукты с добавлением варенья
Белок в сочетании с вареньем плохо усваивается
Неожиданно, но факт. Несмотря на то, что кисломолочные продукты являются одними из самых популярных, когда речь идет о правильном питании, их сочетание с вареньем, топпингами и прочими подобными «подсластителями» – далеко не лучшая идея. Желудку очень тяжело переваривать данную смесь продуктов: белки расщепляются очень долго, а варенье начинает бродить. А дальше – наше «любимое» вздутие. Лучше всего сочетать творог с фруктами, а йогурт пить в чистом виде без добавок.
5. Мороженое
Мороженое - настоящая сахарная бомба. / Фото: Zen.yandex.ru
Как бы грустно это не было осознавать, но любимое лакомство также является очень коварным. Для начала скажем, что это самая настоящая бомба замедленного действия – после того, как желудок переварит мороженое, сахар скроется в жировых депо и позже объявится в виде лишних килограммов. А еще экстремально холодный продукт, который содержит лактозу, требует особых условий для переваривая, из-за чего появляется вздутие. Так что хорошо подумайте, стоит ли заказывать пару шариков этого десерта в ресторане, или лучше остановиться на фруктовом салате.
6. Виноград
Виноград провоцирует появление вздутия. / Фото: 1zoom.ru
Сладкий и вкусный виноград, к сожалению, является не только самой калорийной ягодой, но также самой тяжелой для переваривания. Он всегда провоцирует появление вздутия, так как вызывает усиленное газообразование в желудке. Также в список запрещенных фруктов входят яблоки, персики, груши – они богаты фруктозой, а значит требуют от организма много времени и сил для переваривания, не говоря уже об определенных ферментах, с которыми у многих людей есть существенные проблемы. А у винограда, ко всему прочему, трудно перевариваемая кожица. Поэтому не стоит им злоупотреблять.
7. Переработанное мясо
Полуфабрикаты не приносят пользы организму. / Фото: Artfile.me
Говоря о переработанном мясе, мы имеем в виду сосиски, магазинные котлеты и прочие полуфабрикаты. Любой диетолог посоветует отказаться от этих продуктов, так как они содержат много «химии» и вредных жиров, которые приводят к ожирению, проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, полуфабрикаты являются причиной появления воспалительных процессов в желудке. Но и это еще не все – в состав колбас и сосисок входит большое количество натрия, который может привести к обезвоживанию и отекам. Как следствие – ощущение дискомфорта в животе и вздутие.
8. Жвачка и сладости, в которых «не содержится» сахар
В жвачках без сахара содержатся его вредные заменители. / Фото: pinterest.ru
Если вы увидели в магазинах продукты с пометкой «sugar free», что означает «без сахара», держитесь от них подальше. Дело в том, что вместо натурального сахара производители добавляют в продукты аналоги, которые желудок тяжело переваривает. А у жвачки есть еще один «плюс»: когда мы ее жуем, в желудке оказывается большое количество воздуха, которое способствует появлению газообразования.
9. Капуста
В сыром виде капуста становится причиной газообразования. / Фото: Ona-znaet.ru
Несмотря на то, что капуста очень полезная, от ее употребления лучше отказаться, если вас ждет важное мероприятие и нужно выглядеть на все сто. Впрочем, есть один нюанс. Вздутие способна вызывать только свежая капуста. Если же вы обработаете овощ термическим способом, то вполне можете использовать продукт в качестве перекуса. Дело в том, что в состав капусты входит грубая клетчатка, которая и приводит к повышенному газообразованию. Но при термической обработке она разрушается, а значит не может нанести вред организму.
10. Бобовые
В бобовых содержится белок, который желудок долго переваривает. / Фото: 4vkusa.mirtesen.ru
Бобовые также провоцируют вздутие, которое появляется из-за большого количества белка, который желудок не может переварить в короткие сроки, из-за недостатка нужных ферментов. По этой причине бобы начинают бродить внутри желудка, вызывая неприятные ощущения. Если вы не готовы исключить их из своего рациона, замачивайте перед готовкой – это поможет уменьшить негативные последствия.
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