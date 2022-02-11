Америка хочет переодеть своих солдат в костюм «Железного человека», чтобы сделать их непобедимыми

Обмундирование решает все.
Армия США хочет создать костюм «Железного человека» для своих военных. Экипировать костюмами будущего планирует абсолютно всех сухопутных бойцов. Первый образец такого костюма должен появиться уже в 2018 году. Пентагон надеется, что данная разработка обеспечит практически 100-процентную защиту для солдата.
Армия США в поиске костюма будущего.
Американская армия всерьез заинтересовалась созданием обмундирования будущего для своих бойцов. Соответствующую заявку для всех потенциальных компаний-участников Министерство обороны страны разместило на своем официальном портале. В тендере говорится, что костюм для солдата будущего должен будет в первую очередь обеспечить всестороннюю защиту тела, конечностей и головы бойца. Во вторую очень, данный костюм должен улучшать физические возможности бойца, а также иметь функцию кинетической зарядки обмундирования и снаряжения, работающего на аккумуляторах.
Живой боец и эффективный боец - вот главная задача.
Еще одним важным требованием к новому костюму-эксзоскелету является то, что он не должен стеснять движения бойца. Этому пункту в министерстве обороны США уделяют особое внимание, так как речь идет не только о пешем передвижения солдата в костюма по местности, но и об использовании им военной техники, в том числе бронемашин и десантной авиации.
Высокий уровень защиты от самых разных ранений.
Стоит добавить, что проект по созданию экипировки будущего Пентагон запустил еще в 2013 году. За последние годы несколько компаний создали свои перспективные образцы, однако все они, на сегодняшний день, невероятно далеки от того, чтобы быть внедренными в жизнь. Особые надежды Пентагон возлагает на 2018 год, надеясь на то, что последние достижения в развитии электроники, аккумуляторов, робототехники и прочих важных направлений, наконец, помогут создать желанный костюм «Железного человека».
Подобные проекты сегодня существуют во многих странах мира, в том числе и в России - в современной армии придаётся особое значение разработке средств защиты и элементов экипировки бойца следующего поколения.
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