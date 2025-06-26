7 откровенно крошечных автомобилей, ставших рекордсменами по компактности

Когда речь заходит о компактных автомобилях, большинство людей представляет себе какую-нибудь серийную малолитражку. Некоторым автомобилистам и такие авто кажутся каким-то «недоразумением». Однако, ни одна из современных малолитражек не сможет сравниться по компактности с теми крошечными машинками, что выпускались в середине и второй половине прошлого века.
1. Peel P50
Самый маленький автомобиль в истории. /Фото: drive2.ru.
На сегодняшний день самым маленьким автомобилем в истории продолжает считаться эта машина. На свет модель появилась в 1962 году и выпускалась на протяжении всего трех лет в качестве «антикризисного» транспортного средства. В движение автомобиль приводился 2-тактным силовыми агрегатом с рабочим объемом 49 куб.см. На 100 км пути Peel P50 потреблял всего 2.8 литра горючего. А еще у машины никогда не было проблем с парковкой! При необходимости, достаточно крупный мужчина смог бы перенести автомобиль в руках, ведь весила машина всего 59 кг.
2. BMW Isetta
Интересный образец. /Фото: kartinki.pics.
Еще один автомобиль родом из первых послевоенных десятилетий. На свет суперокомпатное транспортное средство появилось в 1955 году. Серийно «Isetta» выпускалась вплоть до 1962. Стоит также отметить, что к разработке модели сама BMW не имела никакого отношения. Концепт автомобиля купили у некой фирмы «Iso», которая в основном специализировалась на производстве бытовой техники. В движение машина приводилась 250 куб.см двигателем. В последующие годы малышка даже пережила модернизацию двигателя. Выпускались чудные малолитражки в огромном количестве из-за чего модели в неплохом состоянии встречаются по сей день.
3. Paul Vallеe Chantecler
Большой популярности не обрела. /Фото: ruotevecchie.org.
Достаточно интересный и необычный пример микроавтомобиля родом из 1950-х. Выпускался «Chantecler» на протяжении всего одного года. Своего покупателя машина так и не нашла из-за чего собрали таких всего 200-250 экземпляров. Сегодня редчайший микроавтомобиль является достоянием элитных коллекций, так как сохранилось таких машинок всего несколько штук. Последний раз малыша с 125-кубовым агрегатом продавали с аукциона за 98 тысяч долларов. О состоянии сохранившихся образцов ничего не известно.
4. Fiat Topolino
Хорошая машина была. /Фото: fiat-topolino.prodalo.ru.
Хотя микроавтомобили приобрели огромную популярность на Западе в первую очередь после окончания Второй мировой войны, выпускались подобные модели и до ее начала. Например, компания Fiat создала и запустила в производство модель «Topolino» 569-кубовым двигателем еще в 1936 году. Машинка была примечательна не только своими габаритами, но и дизайном. У итальянского изделия было много общего с тогдашними Rolls Royce. Серийно малышка выпускалась на протяжении нескольких десятилетий, продержавший на конвейере до 1955 года. Несмотря на скромные характеристики для своего времени была весьма шустрой и разгонялась до 85 км/ч на асфальтном покрытии. В 2023 году концерн Fiat представил концепт новой «Topolino».
5. Corbin Sparrow
Не автомобиль, а башмак. /Фото: ya.ru.
Компактные автомобили умеют поражать не только размерами и дизайном, но и особенностями конструкции. Чего только стоит трехколесный Corbin Sparrow созданный специалистами Myers Motors NmG в 1999 году. В отличие от других упомянутых здесь автомобилей, Sparrow уже был электрокаром. Автомобиль похожий на башмак мог проехать до 65 км на одной батарее и при этом разгонялся до 110 км/ч на шоссе. Большой популярности чудная машина так и не обрела. Заказали автомобиль всего 300-320 человек.
6. Piaggio Vespa
Пользовалась огромным спросом. /Фото: wikimedia.org.
Одни из немногих микроавтомобилей, который действительно пользовался большим спросом среди покупателей. Народное признание машинка смогла завоевать благодаря простоте эксплуатации и дешевизне содержания. При этом «Vespa» отнюдь не была «ведром с гайками» и служила верой и правдой долгие годы. В движение малолитражка приводилась 400-кубовым бензиновым агрегатом, а расход горюче составлял 4.7 литра на 100 км пути. Максимальная скорость автомобиля могла достигать 90 км/ч при условии езды по хорошему асфальтному покрытию. Выпускалась «Vespa» в двух комплектациях с жесткой (металлической) и мягкой крышей.
7. Fuji Cabin
Чудо на колесах. /Фото: Pinterest.
Компактный японский автомобиль, появившийся на свет в первое послевоенное десятилетие. На конвейере машину запустили в 1955 году, после чего выпускалась Fuji Cabin на протяжении трех лет. Хоть какой-нибудь популярности автомобиль не обрел. Собрали таких 85 единиц. Зато, малышка смогла войти в историю автомобильной промышленности как один из самых компактных автомобилей. На сегодняшний день осталось всего пять таких и все они находятся в собственности частных коллекций. Последний раз такой раритет продавали с молотка за 126 тысяч долларов. Характеристиками машина по понятным причинам не впечатляет. При 122-кубовом агрегате разгоняется всего до 45 км/ч.
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