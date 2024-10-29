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Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст

Наверно, эти женщины продали душу дьяволу. У них стройное, гибкое тело, красивые волосы и бархатная кожа. Кто бы мог подумать, что им уже давно исполнилось 40 лет, а некоторым дамам и 50. Похоже у них есть какие-то свои особенные секреты красоты. Иначе как такое возможно? Давайте посмотрим эффектные снимки прекрасных женщин, чей безупречный вид вдохновляет миллионы поклонников.


Первая, конечно же, Дженнифер Энистон (47 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст

Дженнифер предпочитает йогу и здоровое питание. А еще она не заморачивается на бесконечных спа-процедурах, пластических операциях и инъекциях ботокса. Простая косметика из аптеки, как утверждает актриса, лучший выбор для женщины.

Анастасия Заворотнюк (45 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Анастасия Заворотнюк обожает посещать салоны красоты, делать массаж и ходить в баню. Она считает это отличным способом расслабиться. Больше всего актриса любит турецкую парную, которая имеется у нее в доме. Так что далеко ходить не надо.

Лера Кудрявцева (45 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Всем дорогим процедурам в Spa-центрах Лера Кудрявцева предпочитает обычный массаж. Это отличное средство восстановления для нее. Вместе с тем, она уделяет много времени правильному питанию. Ежегодный курс витаминов также один из ее секретов красоты.

Хэлли Берри (50 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Чтобы кожа сияла, Хэлли Рерри всегда старается спать не меньше 8 часов. После сна актриса всегда выпивает стакан свежевыжатого сока. К тому же она никогда не забывает об увлажняющих средствах и скрабах для кожи.

Ясмина Росси (60 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Главный секрет красоты этой необычной модели довольно прост: нужно жить так, как ты хочешь, и делать то, что тебе нравится. Правильное питание, спорт, увлажнение кожи и волос имеют второстепенное значение для нее.

Кайли Миноуг (58 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Фитнес и белковая диета помогают Кайли Миноуг поддерживать идеальную форму. До болезни певица была одной из тех женщин, которые готовы на все ради своей красоты. Сейчас она отказалась от всякого хирургического вмешательства и инъекций, и предпочитает только антивозрастные крема.

Эль Макферсон (52 года)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Эль Макферсон – настоящий фанат спорта. Ежедневные занятия по фитнесу ее секрет красоты. Кроме того, топ-модель любить покорять склоны гор на лыжах и укрощать волны на серфе. Она обожает также йогу и бег по утрам.

Дженнифер Лопес (47 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Дженнифер Лопес никогда не забывает про отдых и правильный сон. Кроме того, певица разработала свою собственную фитнесс-программу, которая поддерживает в форме ее и миллионы других женщин на земле. Более 10 лет назад она отказалась от загара. Сейчас она использует только безопасные для кожи бронзеры.

Дениз Ричардс (45 лет)


Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст
Здоровый 8-часовой сон и бег по утрам – главные козыри в борьбе со временем актрисы Дениз Ричардс. Кроме того, никогда не переживать по пустякам. Стресс – самый главный враг красоты и здоровья.

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