Какие тайны открыла китайская лапша возрастом 4000 лет, которую недавно нашли археологи

Мало найдется таких проверенных временем рецептов, как рецепт лапши. Конечно, самих способов приготовления этого блюда – бесчисленное множество, да и вариантов исходных ингредиентов больше, чем могло бы показаться. Лапша из проса возрастом 4000 лет и та, что готовят и сейчас в некоторых районах Китая – в сущности, одно и то же блюдо. Как это стало известно? А просто археологам однажды повезло найти самую настоящую миску с лапшой – прекрасно сохранившейся, несмотря на прошедшие с ее приготовления сорок столетий.
Что известно о «самой старой лапше»
Этой находке уже почти двадцать лет – уникальный объект был обнаружен в 2005 году на участке Лацзя на северо-западе Китая группой археологов под руководством Хоуюань Лу из Китайской академии наук. Под трехметровым слоем осадочных отложений, накрытая перевернутой глиняной миской, лапша благополучно сохранила свой вид вплоть до 21 века. Вероятно, ужин был прерван сильным землетрясением, которое и разрушило поселение 4 тысячи лет назад.
Раскопки археологического участка Лацзя принесли интересные результаты. / Фото: thearchaeologist.org
Исследование показало, что лапшу делали из двух видов проса. Для этого зерна мелко перемалывали, замешивали тесто, потом вытягивали его – много раз, так, чтобы получились длинные нити. Варили лапшу в кипящей воде. Не исключено, что уже в то время в Китае любили солить это блюдо, во всяком случае, самое раннее использование соли в тех краях относится к шестому тысячелетию до нашей эры.
Лапша возрастом 4000 лет сохранилась на удивление хорошо благодаря совокупности факторов. / Фото: nbcnews.com
Лапша из раскопа Лацзя напоминает современную китайскую лапшу для лагмана, она тонкая и длинная (до 50 сантиметров). Находка отодвинула в прошлое первое свидетельство о приготовлении лапши в Китае – до этого самым древним доказательством считалось упоминание лапши в летописи времён династии Восточная Хань (25-220 гг.).
Вместо хлеба
Просо, которое и сейчас используется для приготовления блюд в некоторых районах Китая, начали выращивать, возможно, ещё 8-9 тысяч лет назад. В отдельных местностях его знали даже раньше риса и пшеницы. Но в любом случае из теста уже в далёкой древности делали именно лапшу, длинные тонкие полоски из теста. Для Китая лапша – не только одно из главных блюд, но и часть многих ритуалов. Ею угощают невесту на свадьбе, лапшу положено есть беременным, имениннику она обещает долголетие.
Лапша в Китае - очень распространенное блюдо. / Фото: chinadaily.com.cn
Вообще, согласно традиции, полоски лапши следует съедать целиком, не разрезая и не откусывая – для продления жизни. Китайцы считают лапшу, мяньтяо, символом счастья. Способов ее приготовления – множество: лапшу варят, жарят, тушат, готовят на пару (кстати, самая давняя из найденных в Азии "пароварок" датируется 5000 годом до н.э., она использовалась для приготовления риса). Описано, как в эпоху Цзинь (266-420 гг.) из теста делали длинный тонкий прут, который затем раскатывали в пластину толщиной не больше листа.
Способов приготовления лапши в Китае и в мире - многие тысячи.
В зимний сезон ели горячую лапшу, в теплое время года готовое блюдо предварительно охлаждали в холодной воде. Сохранились даже строчки, написанные поэтом, воспевающие вкус такой лапши – «холодной, как снег». Известно, что еще на рубеже первого и второго тысячелетия в технологию приготовления лапши в Китае постоянно вносили разнообразие: добавляли различные пряности, экспериментировали с процессом раскатывания и нарезания, с формой лапши. К настоящему времени одних способов приготовления лапши насчитывается больше тысячи.
Проверено временем
Лапша из пшеницы, риса, проса, гречихи, различных видов бобовых, из кукурузы, овса, ямса, картофеля и других продуктов; лапша, нарезанная широко или вытянутая в тончайшие длинные нити, лапша толщиной в лист растения, лапша круглая, лапша в виде лепестков, лапша белая или прозрачная и еще сотни разных вариаций – вот кулинарное наследие долгой истории Китая.
Родина лапши - вопрос дискуссионный
В настоящее время это блюдо широко распространено во всем мире, впрочем, о его истинном происхождении споры все-таки ведутся: нет оснований утверждать, что в Китай традиции приготовления лапши не могли первоначально попасть, к примеру, с территории древних государств Ближнего Востока. Относительно простой в приготовлении продукт, насыщающий и дающий силы, как и хлеб, был для человека из далекого прошлого не просто гастрономическим капризом, а насущной необходимостью. Но и спустя тысячелетия популярность лапши не снижается – проверку временем она прошла.
Конечно, рекордсменами по потреблению лапши остаются китайцы. Бесчисленное количество мисок, снабженных бесчисленным количеством палочек, ежедневно составляют завтрак, обед или ужин как минимум каждого пятого человека на планете. Кстати, согласно археологическим находкам, вилка использовалась на территории нынешнего Китая раньше, чем палочки – об этом свидетельствуют данные о захоронениях эпохи династии Шан (XVI – XI вв. до н.э.).
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