Почему пули калибра 7.62 мм имеют именно такой размер

И правда, почему?
Когда-нибудь задумывались, почему очень многие калибры ручного огнестрельного оружия имеют дробные обозначения? Например, 7.62 мм, 5.56 мм или 5.45 мм? Почему оружейники создают пули такого странного калибра и не проще ли «обрезать» непонятные хвостики до целых значений? Вообще калибр оружия достаточно сложная и тонка вещь, поэтому стоит разбираться по порядку.
Почему габариты именно такие.
Для начала стоит знать и помнить, что все перечисленные выше обозначения указаны в метрической системе измерения, которая была принята сравнительно недавно (в начале 20 столетия). До «метров» и «грамм» люди в Старом свете пользовались футами, дюймами, линиями и точками. Соответственно, все оружие конструировалось с использованием этой системы. Многие калибры стрелкового оружия пересчитывались со старых значений, в итоге, в метрической системе они из целых значений превратились в дробные.
На самом деле они весьма точные.
Сегодня только три страны в мире официально не приняли метрическую систему. Одна из этих стран – США. Там оружейные калибры до сих пор указывают в дюймах. Например, калибр .30 (0.3 дюйма) – это отечественный 7.62 мм. А суровый пулеметный калибр .50 – это вполне привычный 12.7 мм. Важно понимать, что все эти патроны были сконструированы еще в начале XX века, до всеобщего принятия метрической системы.
Виной всему баллистика и метрическая система измерения.
Наконец, стоит понимать, что показатели калибра в оружии не берутся конструкторами с потолка. Все они получаются путем сложнейших баллистических расчетов. Это целая наука, поэтому, если бы метрическая система измерения существовала всегда, то калибры у известных видов оружия в итоге все равно были бы такими же, а все потому, что воевать с законами физики, в отличие от других людей – бесполезно.
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