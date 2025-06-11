Носки для плеера и ещё 8 провальных товаров, которые когда-либо выпускали Apple

1. Macintosh TV

Яблочный телевизов, который не зашёл. /Фото: imore.com

2. Twentieth Anniversary Macintosh

Тот случай, когда юбилейный продукт слегка не задался./Фото: archiwum.allegro.pl

3. Apple USB Mouse

Одна из самых странных компьютерных мышек. /Фото: electrobargoon.com

4. Apple QuickTake 100

Цифровой фотоаппарат, который не стал прорывом. /Фото: hi-tech.mail.ru

5. Apple Socks

Чехол для плеера, который многие не поняли. /Фото: 512pixels.net

6. iPod Hi-Fi

Массивная аудиосистема для настоящих ценителей музыки. /Фото: hipertextual.com

7. Soundsticks

Выглядит так, как будто его украли из НЛО. /Фото: harmankardon.com

8. Apple Pippin

Приставка, которая оказалась не нужна даже Apple. /Фото: videogamekraken.com

9. Apple Newton

Гаджет, который остался непонятым современниками, потому что опередил время. /Фото: hipertextual.com