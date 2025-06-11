Носки для плеера и ещё 8 провальных товаров, которые когда-либо выпускали Apple

Трудно найти более успешную компанию, регулярно пополняющую рынок цифровых гаджетов, чем Apple. Вот только любая фирма имеет в своей истории как взлёты, так и падения. Знаменитый «яблочный» бренд исключением не стал: есть немало его девайсов, один вид или функционал которых вводит, как минимум, в недоумение, да и путь их на рынке оказался совсем не прорывным.
1. Macintosh TV
Яблочный телевизов, который не зашёл. /Фото: imore.com
Если посмотреть на историю Apple в последние пару десятилетий, то можно подумать, что они делали всё, чтобы телевидение постепенно отходило на периферию повседневной жизни пользователей. Впрочем, так было не всегда, и к середине девяностых годов «яблочный» бренд попытался выйти на рынок с собственным теликом. Речь идёт о гаджете под названием Macintosh TV, но Apple не были бы собой, если бы не включили креатив и в случае такого привычного девайса.
Получился у них некий агрегат, который был фактически гибридом телевизора и ПК. Дизайн его был очень похож на компьютеры, которые тогда компания выпускала на рынок, однако его сделали в чёрном цвете, чего раньше не происходило. Но так как речь была о телевизоре, к девайсу добавили пульт. Правда, продавали это устройство меньше пяти месяцев, ведь оно стало громким провалом: мало того, что телик-компьютер был очень дорогим, так ещё и мог выполнять только одну функцию из двух предложенных за раз - либо ТВ смотреть, либо в компе серфить.
2. Twentieth Anniversary Macintosh
Как и большинство крупных компаний, Apple отмечает юбилеи своих знаменитых товаров. Однажды отметили 20-летние со дня выпуска известного семейства компьютеров Macintosh, причём в виде нового гаджета, который так и назывался — Twentieth Anniversary Macintosh (TAM), что в переводе с английского обозначает «Двадцатая годовщина Macintosh». Правда, проект оказался уж больно проблемным, чтобы говорить об успешности этого юбилея.
Сначала бились над нетривиальным дизайном компьютера с ярко выраженными футуристичными элементами. Все эти труды, как выяснилось, имели не маленькую себестоимость, хотя первоначально гаджет собирались максимально доступным для масс. В результате остановились на решении выпустить юбилейный Macintosh по высокой цене, что и стало большой ошибкой - его попросту не хотели покупать, так как стоимость была баснословная, а функционал не особо отличался от обычных моделей. Не помогло даже многократное снижение цены - Twentieth Anniversary Macintosh перестали изготовлять и продавать всего через год после выхода на рынок.
3. Apple USB Mouse
Одна из самых странных компьютерных мышек. /Фото: electrobargoon.com
Как известно, Apple выпускает не только гаджеты по типу компьютеров или смартфонов, но и сопутствующие товары. Однако не все из них также оказались успешными, даже если были неотъемлемой частью полноценной работы девайса. Ярким примером такого провала оказалась простая компьютерная мышка Apple USB Mouse, которая была большой и круглой. Вот только такой вариант дизайна, который подходил к внешнему виду основных компьютеров компании на тот момент, пользователи почему-то не заценили - мышка оказалась невостребованной, а это заставило бренд менее чем через два года представлять новый гаджет, уже более привычный глазу и ладони юзеров.
4. Apple QuickTake 100
Цифровой фотоаппарат, который не стал прорывом. /Фото: hi-tech.mail.ru
Это сегодня iPhone является гаджетом, где и телефон хорошо работает, и камера отлично снимает. А ровно тридцать лет назад выпускали два соответствующих девайса, один из которых оказался откровенно странным. Хотя в историю цифрового рынка Apple QuickTake 100 вошёл ещё и как одна из первых попыток создать цифровой фотоаппарат. Плюсы девайса обнаружились быстро, например, интересный дизайн, а также простота пользования в процессе съёмки. К тому же, Apple QuickTake 100 имел возможность сохранять сразу восемь изображений высокого разрешения либо сразу в четыре раза больше - низкого.
А вот с недостатками всё было посильнее, что и сказалось на истории гаджета. Самой главной проблемой, которую отмечали пользователи, была невозможность удались неудачную фотографию без подключения фотокамеры к компьютеру - сам девайс мог предложить только форматирование памяти. Другой минус был довольно привычным для Apple, и заключался он в уж слишком высокой цене. Попытки перевыпустить новые модели фотоаппарата также не прибавили QuickTake успеха, так что к 1998 году девайсы во всех модификациях исчезли с рынка.
5. Apple Socks
Чехол для плеера, который многие не поняли. /Фото: 512pixels.net
Если попробовать перечислить самые непонятые аксессуары от Apple, то на первом месте определённо окажется Apple Socks. И эта штука была странно сама по себе, а уж для такого цифрового гиганта - и подавно. А всё потому, что аксессуар представлял собой текстильный чехол, в котором предполагалось хранить плееры. Похожая на носок или чулок вещица со странным, будто из неудачного мультика дизайном ещё и продавались только наборами по шесть штук за немаленькую цену. Пользователи просто не поняли, зачем для такого стильного гаджета, как плееры от Apple, покупать этот «Носок». Самое интересное, что, несмотря на неоднозначность отзывов, Apple Socks продержались в продаже больше семи лет.
6. iPod Hi-Fi
Массивная аудиосистема для настоящих ценителей музыки. /Фото: hipertextual.com
Двухтысячные годы заполонили рынок кучей гаджетов для прослушивания музыки, в числе которых было немало стереосистем. Одну из них создали и в Apple, называлась она iPod Hi-Fi и предусматривала воспроизведение музыки из соответствущего плеера с помощью трёх мощных колонок, заключённых в один тяжелый корпус. Справедливости ради, стоит уточнить, что компания изначально позиционировала этот продукт как нишевый, для настоящих меломанов, любящих послушать музыку во весь объём. Но и такое предложение не нашло достаточно спроса, поэтому уже через полтора года iPod Hi-Fi исчезла с рынка.
7. Soundsticks
Выглядит так, как будто его украли из НЛО. /Фото: harmankardon.com
Ещё одна попытка Apple разнообразить рынок гаджетов для прослушивания музыки случилась раньше, на излётё ХХ века. Речь идёт о колонке SoundSticks, которая стала результатом сотрудничества «яблочного» бренда и фирмы Harman Kardon. Упор в креативе разработчики решили сделать на дизайне динамика, что в конечном итоге сделало её похожим на гаджет, который как будто украли из лаборатории пришельцев. В отличие от большинства ранее упомянутых гаджетов, эта аудиосистема до сих пор находится в продаже, только пережила несколько перевыпусков. Однако эта часть истории SoundSticks уже не относится к Apple, так как со второй модификации гаджетом занимается только Harman Kardon.
8. Apple Pippin
Приставка, которая оказалась не нужна даже Apple. /Фото: videogamekraken.com
Цифровой гигант всегда старался если не диктовать тренды в индустрии гаджетов, то хотя бы находиться на гребне их волны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в девыяностых годах, на которых пришёлся пик популярности игровых приставок, Apple также попытались впрыгнуть в этот вагон. Поэтому они решили выпустить конкурента легендарным Nintendo, PlayStation и Sega - Apple Pippin.
Несмотря на том, что девайс носил название знаменитого бренда, фактически им занималась японская компания Bandai - а Apple оказал поддержку только на этапе создания. Продвижение же консоли, которая была не самой привлекательной в наборе игр ещё и на порядок дороже, чем более популярные аналоги, также легло на плечи азиатов. В конечном итоге из этого ничего не вышло: за пару лет было продано критически низкое число гаджетов, поэтому в 1997 году Apple Pippin была снята с продажи и благополучно забыта.
9. Apple Newton
Гаджет, который остался непонятым современниками, потому что опередил время. /Фото: hipertextual.com
Казалось бы, вот с компьютерами у Apple должно быть всё в порядке - они-то на них собаку съели. Однако и в их истории случился свой провал, а назывался он Apple Newton. Гаджет представлял собой портативный компьютер, который нынче величают «прародителем» легендарного iPad. Но если последний взлетел, так как попал в своё время и место, то Apple Newton оказался слишком прогрессивным - один сенсорный дисплей в 1992 году оказался уж слишком смелым. Поэтому тот гаджет в продаже не показал больших цифр, зато стал базой для создания знакомых нам планшетов, причём не только от Apple.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии