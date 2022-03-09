Проращивание семян перца на рассаду без земли

Посевом семян перца для рассады можно заниматься уже в начале весны, так как период их прорастания довольно долгий. Наиболее удобный и быстрый способ проращивания — без земли. Этот метод позволяет без труда получить сильную рассаду перцев, которая в дальнейшем даст богатый урожай.



Для проращивания семян на дно пластикового контейнера выложите бумажное полотенце, сложенное в несколько раз. Увлажните полотенце смесью воды с перекись водорода в расчете 5 капель перекиси на одну столовую ложку воды. Перекись водорода — отличный стимулятор роста. Более того, она защитит семена от бактерий и грибков.







Бумажное полотенце необходимо хорошо увлажнить, но при этом воды не должно быть слишком много. Ту воду, что полотенце не впитало, следует слить.

На увлажненное бумажное полотенце выложите семена перца на небольшом расстоянии друг от друга.







Закройте контейнер крышкой или плотно обмотайте пищевой пленкой и уберите в теплое место. Контейнер можно поставить на батарею, предварительно положив на нее свернутое в несколько раз полотенце. Оптимальная температура для проращивания семян перца этим способом — 25 градусов. При необходимости бумагу следует увлажнять раствором перекиси водорода. После того как семена пустят корни, их можно либо пересадить в землю, либо дождаться появления первых листочков.

Если вы выберете второй вариант, то раз в три дня опрыскивайте проростки раствором перекиси водорода в концентрации 1 чайная ложка перекиси на 1 стакан воды.Через 12-14 дней рассаду с листочками можно будет пересаживать в землю.Подробно о методе проращивания перца без земли можно посмотреть на видео: