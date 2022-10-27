В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Китайцы снова бьют рекорды. Они построили первое безосевое колесо обозрения. Первое в мире колесо обозрения без спиц высотой 145 метров уже называют инженерным чудом.











Футуристическое сооружение разместили на 540-метровом мосту через реку Байлaнг в городе Вэйфан на востоке Китая.







Это первое в мире колесо обозрения без внутренних опор. Да к тому же и самое большое: в диаметре его размер составляет 125 метров.







Колесо оснащено 36 кабинками, в каждой из которых смогут разместиться 10 человек. Полный оборот аттракцион делает за 28 минут – время, достаточное для того, чтобы туристы успели сделать захватывающие фотографии окружающих пейзажей. Благодаря тому, что кабины оснащены доступом в интернет, туристы могут сразу же загружать свои снимки в соцсети.







Для строительства колеса обозрения было использовано 4,6 тонны стали.







Движение кабинок обеспечивается за счёт встроенной ходовой части, которая вращает их по кругу.







Стальные конструкции переплетаются вокруг кабинок и формируют, по словам архитекторов, так называемый «драконий хребет», который обеспечивает функциональность бесшарнирного дизайна с отсутствием спиц и колонн, полностью освобождая центр колеса.







Вэйфан — один из самых экологически чистых населенных пунктов Китая: уровень озеленения превышает 40%.

Далеко за своими пределами Вэйфан известен как «город воздушных змеев»: их здесь не только производят, но и устраивают ежегодные тематические фестивали. Предполагается , что уникальный аттракцион станет самой привлекательной достопримечательностью Вэйфана.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)