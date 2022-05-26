Люди, попробовавшие самый острый перец в мире

Фотопроект Джозефа Ибарра Los Enchilados — своеобразное эссе, исследующее корни мексиканской культуры еды, которая отличается невероятной остротой блюд. В Мексике без острого перца никуда. Там насчитывается 64 вида перца чили. Острый перец и тортилья — основные ингредиенты в гастрономическом искусстве Мексики, так же как хлеб и вино во Франции.







Поедание острого перца — это способ добиться уважения в Мексике. Чили — это метафора того, как мексиканцы реагируют на риск. Это возможность проявить храбрость. Мексиканцы не только серьезно воспринимают такую традицию, они получают от этого удовольствие.



Для фотосерии Los Enchilados, которая является возможностью увидеть частичку настоящих мексиканцев, фотограф просил моделей съесть столько перца хабанеро, сколько они смогут. В 1999 году хабанеро был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. На лицах людей можно увидеть не только реакцию на жгучую боль, но и удовольствие.















































































































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