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Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых

Частой причиной болезней и даже гибели прекрасных орхидей может стать нападение различных насекомых, которые буквально за несколько дней могут испортить внешний вид цветка.
Если предотвратить это не удалось, важно как можно скорее правильно обработать цветок, убить всех паразитов и дать цветку полезные вещества для восстановления и активного роста.

Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых

Для приготовления эффективного средства от насекомых понадобится 200 грамм острого перца и 4 крупных зубчика чеснока.

Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых

Компоненты необходимо измельчить в блендере с 200 мл вина. Вино можно брать самое дешевое, главное — чтобы в его составе не было различных химических добавок.

Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых

Подготовленное средство перелейте в бутылку и оставьте настаиваться в темном месте на 1 неделю. Через 7 дней разведите 10 мл средства в 1 литре воды. Остатки средства храните в холодильнике.

Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых

Используйте полученный раствор для обрызгивания листьев со всех сторон и полива орхидеи под корень. Проводить такую обработку необходимо утром, желательно в прохладные дни, один раз в неделю.
Преимуществом использования этого средства является не только то, что оно очень эффективно защитит орхидею от насекомых. Средство, приготовленное на основе острого перца, чеснока и вина поможет орхидеям активно расти, будет стимулировать рост корней.

Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых
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Орхидеяуход

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