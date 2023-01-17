Рецепт эффективного средства, которое защитит орхидею от насекомых

Частой причиной болезней и даже гибели прекрасных орхидей может стать нападение различных насекомых, которые буквально за несколько дней могут испортить внешний вид цветка.

Если предотвратить это не удалось, важно как можно скорее правильно обработать цветок, убить всех паразитов и дать цветку полезные вещества для восстановления и активного роста.







Для приготовления эффективного средства от насекомых понадобится 200 грамм острого перца и 4 крупных зубчика чеснока.







Компоненты необходимо измельчить в блендере с 200 мл вина. Вино можно брать самое дешевое, главное — чтобы в его составе не было различных химических добавок.







Подготовленное средство перелейте в бутылку и оставьте настаиваться в темном месте на 1 неделю. Через 7 дней разведите 10 мл средства в 1 литре воды. Остатки средства храните в холодильнике.







Используйте полученный раствор для обрызгивания листьев со всех сторон и полива орхидеи под корень. Проводить такую обработку необходимо утром, желательно в прохладные дни, один раз в неделю.

Преимуществом использования этого средства является не только то, что оно очень эффективно защитит орхидею от насекомых. Средство, приготовленное на основе острого перца, чеснока и вина поможет орхидеям активно расти, будет стимулировать рост корней.





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