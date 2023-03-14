Метод обработки сада проверенный веками

Здоровый сад — залог получения хорошего урожая. Существует действенный и проверенный веками способ защитить любые посадки от разноплановых грибковых заболеваний, в том числе и фитофторы.

Речь идет о бургундской жидкости, которую французы по сей день с успехом используют для обработки виноградников. Главное заключается в том, чтобы все сделать правильно и вовремя. В таком случае обработка будет максимально полезной и не принесет вреда ни растениям, ни человеку.







В основу бургундской жидкости помимо воды входят всего 3 доступных компонента: медный или железный купорос, сода и мыло. Следует запомнить, что раствор нельзя хранить более суток, так что готовить его нужно непосредственно в день обработки. Важно при проведении обработки учитывать и концентрацию бургундской жидкости. В разные периоды роста растений она будет отличаться. В остальном все просто и доступно.

Для приготовления 10 литров 2% бургундской жидкости понадобится 2 емкости и четкое соблюдение последовательности действий.

Берем 200 г медного или железного купороса (можно использовать смесь 50/50). Разводим купорос в горячей воде. Чем жестче вода, тем больше вероятность образования осадка, что в принципе является нормой и не влияет на качество раствора.В небольшом количестве теплой воды разводим 200 г пищевой соды, а затем добавляем 30-40 г натертого и растворенного в воде мыла. Использовать можно хозяйственное или калийное (в простонародье зеленое) мыло. При использовании жидкого мыла количество нужно увеличить ориентировочно до 250 мл.Важный момент! Соединяем содержимое между собой. Вливаем купорос в содовый раствор, но не наоборот. Делать это нужно медленно, так как в процессе реакции образовывается обильная пена. Важно, чтобы вся она осталась в емкости.







Как только пена отстоится, доводим содержимое емкости до 10 литров. В результате получаем готовый к применению непрозрачный раствор, содержащий микрокристаллики соединения меди с содой.

Во время весенней обработки использовать 2-х%раствор можно по плодовым и ягодным деревьям и кустарникам, а также винограднику. Важно не пропустить момент и провести опрыскивание не позднее того времени, когда растения вступят в фазу так называемого «зеленого конуса», то есть в тот период, когда почки частично начали проклевываться, но еще не раскрылись. В более поздний период применение 2-х% раствора недопустимо. Понадобиться уже более щадящий 1-% раствор. То есть, количество воды нужно увеличить с 10 литров до 20, чтобы получить в 2 раза меньшую концентрацию.

Никто не помешает непосредственно перед опрыскиванием добавить к бургундской жидкости, являющейся мощным фунгицидом, инсектицид, чтобы обеспечить растениям комплексную защиту не только от грибка и болезней, но и от всевозможных вредителей.







Спектр применения 1% бургундской жидкости гораздо шире. В такой концентрации раствор можно использовать для опрыскивания хвойных пород деревьев, цветников, земляничных и овощных грядок, но не в период сбора урожая. Что касается 2% раствора, то применение его допустимо также поздней осенью, в идеале после того, как деревья и кустарники полностью сбросят листву.

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